Cezhraničné fúzie a akvizície v Ázii tento rok výrazne vzrástli

Hongkong/Singapur 30. septembra (TASR) - Hodnota cezhraničných fúzií a akvizícií zahrnujúcich podniky v Ázii a Tichomorí zaznamenala tento rok rast až o štvrtinu. Informovala o tom agentúra Reuters, ktorá sa odvolala na údaje spoločnosti LSEG.



Hodnota takýchto fúzií a akvizícií dosiahla od začiatku roka 286 miliárd USD (256,32 miliardy eur). V medziročnom porovnaní to predstavuje rast o 25 %, pričom až 80 % transakcií bolo zrealizovaných s entitou mimo tohto regiónu.



Celková hodnota fúzií a akvizícií v Ázii dosiahla za deväť mesiacov tohto roka 622 miliárd USD. Medziročne to predstavuje pokles o 0,2 %.



Pod výrazný rast hodnoty cezhraničných fúzií/akvizícií sa podpísalo niekoľko megakontraktov, pričom rozmach zaznamenáva Japonsko. Hodnota akvizícií japonských podnikov zo strany zahraničných firiem sa zvýšila v tomto roku viac než 16-násobne na rekordných 74 miliárd USD a v prípade akvizícií zahraničných firiem zo strany Japoncov hodnota kontraktov dosiahla 50 miliárd USD, čo znamená rast o 49 %.



Kontrakty v tomto segmente rastú aj v oblasti juhovýchodnej Ázie. Jedným z nich je ponuka od nemeckej poisťovacej spoločnosti Allianz. Tá v júli oznámila, že plánuje kúpiť väčšinový podiel v singapurskej firme Income Insurance, a to za 1,6 miliardy USD.



(1 EUR = 1,1158 USD)