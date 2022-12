CFA Society: Index ekonomického sentimentu v novembri vzrástol

Bratislava 16. decembra (TASR) – Pesimizmus slovenských ekonómov sa v novembri odrazil od dna, keď index ekonomického sentimentu zaznamenal rast na úroveň -73 bodov. Na túto hodnotu index vzrástol zo septembrovej úrovne -89 bodov, no napriek tomu zostáva na nízkej úrovni, keďže hranica medzi očakávaním zrýchlenia a spomalenia ekonomiky je nula bodov, informovala v piatok na základe novembrového prieskumu CFA Society Slovakia.



Najčastejšími dôvodmi pretrvávajúcej neistoty sú obavy z rastu úročenia, ktoré uviedlo 81 % respondentov, vysokej inflácie (79 %) a spomalenie zahraničného dopytu. Index aktuálnej situácie podľa CFA tiež zaznamenal solídny rast, a to z -58 b. na -33 b.



Indexy očakávaní do najbližších šiestich mesiacov pre ekonomiky eurozóny a USA taktiež vzrástli, hoci ostávajú hlboko v červených číslach. Pre eurozónu ide o rast z -90 b. na -75 b. a pre USA z -61 b. na -40 b.



Očakávania vývoja na akciových trhoch v eurozóne sa odrazili od zaznamenaného minima prieskumu, keď ich index vzrástol z -63 b. na -33 b. Index očakávaného vývoja na akciových trhoch v USA taktiež vzrástol z minima na úrovni -40 b. na -17 b. Indexy očakávaní vývoja výnosov na dlhopisových trhoch naďalej zostávajú na vysokých úrovniach. A to najmä pri slovenských dlhopisoch, pri ktorých bola zaznamenaná mierna zmena zo 70 b. na 71 b. Pri nemeckých dlhopisoch klesol index zo 70 b. na 53 b. a pri amerických z 58 b. na 38 b.