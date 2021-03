Ch. Evans z Fedu neočakáva rast úrokových sadzieb skôr ako v roku 2024

Chicago 25. marca (TASR) - Americká ekonomika pravdepodobne nesplní podmienky centrálnej banky na zvýšenie úrokových sadzieb skôr ako v roku 2024. Povedal to vo štvrtok šéf Federálnej rezervnej banky v Chicagu Charles Evans.



Ako uviedol, očakáva, že miera nezamestnanosti by mohla tento rok klesnúť na 4,5 %, čo by pre trh práce predstavovalo "výrazný pokrok". Inflácia je však stále veľmi nízka.



"Reálnym testom bude práve inflácia," uviedol Evans. Poukázal tým na vyhlásenia Fedu nezvyšovať úrokové sadzby dovtedy, kým sa ekonomika nevráti k plnej a inkluzívnej zamestnanosti a inflácia sa nebude dlhodobejšie držať nad 2 %.



Väčšina členov Fedu s Evansom súhlasí. Trhy sú však skeptické a očakávajú, že úrokové sadzby sa zvýšia už do konca roka 2023.