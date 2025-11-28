< sekcia Ekonomika
Ch. Hansen: Slovensko je v počte mladých farmárov nad priemerom EÚ
Atraktivitu práce v poľnohospodárstve by podľa eurokomisára mohla zvýšiť napríklad aj odľahčovacia služba pre mladých farmárov.
Autor TASR
Bratislava 28. novembra (TASR) - Slovensko má aktuálne 20 % farmárov vo veku do 40 rokov, čo je pomerne vysoko nad priemerom Európskej únie (EÚ). Podpora mladých farmárov a medzigeneračnej výmeny na farmách je pre zachovanie produkcie potravín veľmi dôležitá. Na piatkovej tlačovej konferencii po stretnutí so zástupcami agrosektora to povedal eurokomisár pre poľnohospodárstvo a potraviny Christophe Hansen.
„Priemer EÚ je menej ako 12 %, takže tu už má Slovensko lepšiu pozíciu v porovnaní s ostatnými krajinami v tomto ohľade,“ povedal Hansen. Eurokomisár priblížil, že v nasledujúcej spoločnej poľnohospodárskej politike (SPP) po roku 2027 by malo byť na podporu mladých farmárov vyčlenených šesť percent prostriedkov.
Mladí farmári však podľa Hansena potrebujú aj ďalšie formy pomoci. Jednou z nich je uľahčenie prístupu k financiám na investície. „Hovorím, že zvýšime podporu pre mladých farmárov z SPP. Áno, finančná podpora je dôležitá, ale zároveň sa potrebujeme pozrieť aj na to, ako sprostredkovať prístup k finančným prostriedkom pre mladých ľudí,“ zdôraznil. Dodal, že je v rokovaní s Európskou investičnou bankou o možnostiach záruk pre mladých farmárov, ktoré by im umožnili získať výhodné podmienky pri získavaní úverov.
Atraktivitu práce v poľnohospodárstve by podľa eurokomisára mohla zvýšiť napríklad aj odľahčovacia služba pre mladých farmárov. Tá by im umožnila vyčleniť si voľný čas na oddych. Nad týmto nápadom treba ešte podľa Hansena porozmýšľať, ako ho uskutočniť.
Eurokomisár odmietol obavy, že nová poľnohospodárska politika zníži dotácie pre veľké farmy. Pripomenul, že Slovensko má veľmi rôznorodú štruktúru, čo sa týka veľkosti fariem. „Cieľom nie je rozohrať hru jedných proti druhým, pretože potrebujeme všetkých,“ zdôraznil. Upozornil, že platby na plochu nie sú jediné peniaze, ktoré prichádzajú na farmy. Ďalšie financie môžu poľnohospodári získať napríklad z rôznych environmentálnych opatrení, a tak podľa neho môžu aj farmy s rozlohou 5000 hektárov získať podporu na celú plochu. Zároveň by mala v novom období SPP po roku 2027 vzrásť podpora produkcie.
„Priemer EÚ je menej ako 12 %, takže tu už má Slovensko lepšiu pozíciu v porovnaní s ostatnými krajinami v tomto ohľade,“ povedal Hansen. Eurokomisár priblížil, že v nasledujúcej spoločnej poľnohospodárskej politike (SPP) po roku 2027 by malo byť na podporu mladých farmárov vyčlenených šesť percent prostriedkov.
Mladí farmári však podľa Hansena potrebujú aj ďalšie formy pomoci. Jednou z nich je uľahčenie prístupu k financiám na investície. „Hovorím, že zvýšime podporu pre mladých farmárov z SPP. Áno, finančná podpora je dôležitá, ale zároveň sa potrebujeme pozrieť aj na to, ako sprostredkovať prístup k finančným prostriedkom pre mladých ľudí,“ zdôraznil. Dodal, že je v rokovaní s Európskou investičnou bankou o možnostiach záruk pre mladých farmárov, ktoré by im umožnili získať výhodné podmienky pri získavaní úverov.
Atraktivitu práce v poľnohospodárstve by podľa eurokomisára mohla zvýšiť napríklad aj odľahčovacia služba pre mladých farmárov. Tá by im umožnila vyčleniť si voľný čas na oddych. Nad týmto nápadom treba ešte podľa Hansena porozmýšľať, ako ho uskutočniť.
Eurokomisár odmietol obavy, že nová poľnohospodárska politika zníži dotácie pre veľké farmy. Pripomenul, že Slovensko má veľmi rôznorodú štruktúru, čo sa týka veľkosti fariem. „Cieľom nie je rozohrať hru jedných proti druhým, pretože potrebujeme všetkých,“ zdôraznil. Upozornil, že platby na plochu nie sú jediné peniaze, ktoré prichádzajú na farmy. Ďalšie financie môžu poľnohospodári získať napríklad z rôznych environmentálnych opatrení, a tak podľa neho môžu aj farmy s rozlohou 5000 hektárov získať podporu na celú plochu. Zároveň by mala v novom období SPP po roku 2027 vzrásť podpora produkcie.