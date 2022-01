Ch. Lagardeová: Inflácia v eurozóne sa v roku 2022 postupne zmierni

Paríž 20. januára (TASR) - Inflácia v eurozóne bude v priebehu roka postupne klesať, keďže sa očakáva, že jej hlavné hnacie sily, ako sú prudko rastúce ceny energií a problémy s dodávkami, sa zmiernia. Povedala to vo štvrtok šéfka Európskej centrálnej banky (ECB) Christine Lagardeová pre rozhlasovú stanicu France Inter.



"V priebehu roka 2022 sa postupne stabilizuje a zmierni," vyhlásila šéfka ECB.



Na otázku o politike boja proti cenovým tlakom Lagardeová zopakovala, že ECB nemusí postupovať tak rázne ako americký Federálny rezervný systém (Fed) pre odlišnú ekonomickú situáciu.



"Cyklus ekonomického oživenia v USA má náskok pred tým v Európe. Máme teda všetky dôvody, aby sme nekonali tak rýchlo a tak brutálne, ako si možno predstaviť, že by konal Fed," povedala s tým, že inflácia v USA je vyššia. "Ale začali sme reagovať a, samozrejme, sme pripravení reagovať opatreniami menovej politiky, ak si to čísla, dáta, fakty vyžiadajú."



Lagardeová v rozhovore tiež komentovala nedávne trendy vo vývoji výnosov z dlhopisov eurozóny, keďže výnos z nemeckého desaťročného dlhopisu, ktorý je považovaný za referenčný, nedávno prvýkrát od roku 2019 vzrástol nad 0 %. "Ak výnosy opäť stúpnu, znamená to, že základy ekonomiky sa zlepšujú," dodala Lagardeová.