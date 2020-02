Ch. Lagardeová: Rast ekonomiky eurozóny je naďalej mierny

Frankfurt nad Mohanom 6. februára (TASR) - Rast ekonomiky eurozóny je naďalej mierny. Objavili sa však aj prvé, váhavé náznaky stabilizácie, hoci na druhej strane vypuknutie koronavírusu v Číne opäť zatienilo obzor. Uviedla to prezidentka Európskej centrálnej banky (ECB) Christine Lagardeová vo štvrtok na vypočutí vo výbore pre hospodárske záležitosti Európskeho parlamentu (EP).



ECB už roky udržuje veľmi voľnú menovú politiku na podporu hospodárskeho rastu. A Lagardeová výboru povedala, že táto podpora je stále potrebná na ochranu menového bloku pred globálnymi "vetrami".



„Zatiaľ čo neistota, ktorá obklopuje globálne ekonomické prostredie, je stále vysoká, nejasnosti súvisiace s obchodným napätím medzi Spojenými štátmi a Čínou ustupujú,“ uviedla Lagardeová pri vypočutí. Jej slová do veľkej miery odrážali predchádzajúce vyhlásenia ECB.



„Ďalšie riziká však stále pretrvávajú, alebo sa objavujú nové zdroje obáv, ako napríklad neistota spojená s vplyvom koronavírusu,“ skonštatovala Lagardeová pred výborom v Bruseli.



Dodala však, že ekonomika eurozóny zostáva odolná, pričom spotreba domácností stále rastie, nezamestnanosť je na 12-ročnom minime a zamestnanosť na rekordných úrovniach.



"Objavujú sa váhavé náznaky stabilizácie," vyhlásila a dodala, že výhľadové ukazovatele sú o niečo optimistickejšie.



Ale inflácia, ktorá je hlavným cieľom ECB, zostáva nízka a slabý rast ekonomiky brzdí zvyšovanie inflačných tlakov.



Rekordne nízke úrokové sadzby ECB zároveň podporujú rizikovejšie pôžičky a podnietili rozmach v sektore nehnuteľností na kľúčových trhoch, čo si vyžaduje zvýšenú ostražitosť zo strany ECB, dodala Lagardeová.



Šéfka banky odpovedala aj na otázky týkajúce sa gréckej ekonomiky, ktorá sa podľa nej naďalej zlepšuje. To zvyšuje pravdepodobnosť, že ECB eventuálne začne nakupovať aj grécke dlhopisy v rámci programu nákupu aktív z eurozóny, potvrdila Lagardeová.



„Ak sa situácia (v Grécku) bude naďalej zlepšovať a na základe kritérií, ktoré uplatňujeme na všetky tieto nákupy, som si celkom istá, že aj grécke dlhopisy sa stanú akceptovateľnými,“ povedala členom výboru pre hospodárske záležitosti.



ECB zatiaľ nemôže kupovať grécke dlhopisy, pretože ich ratingy sa v prípade všetkých hlavných agentúr stále nachádzajú v neinvestičnom pásme, takže nespĺňajú kľúčové kritériá ECB.