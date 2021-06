Ch. Lagardová: Diskusie o ukončení stimulov ECB sú predčasné

Frankfurt nad Mohanom 14. júna (TASR) - Ekonomika eurozóny sa nachádza v bode obratu. Jej zotavovanie však musí byť pevné a trvalé, kým začne Európska centrálna banka (ECB) diskutovať o začiatku obmedzovania monetárnych stimulov, uviedla šéfka ECB Christine Lagardová v rozhovore pre Politico.



Rad guvernérov ECB na svojom minulotýždňovom zasadnutí rozhodla, že bude pokračovať v nákupe dlhopisov zrýchleným tempom a úrokové sadzby ponechala na extrémne nízkej úrovni.



"Netvrdím, že núdzový pandemický program nákupov (PEPP) sa zastaví 31. marca," uviedla Lagardová. "Sme veľmi flexibilní, ale pokiaľ ide o vyhliadky ekonomiky, ideme správnym smerom." Dodala, že je ešte príliš skoro na diskusiu o utlmovaní programu PEPP, ktorého celkový rámec je stanovený na 1,85 bilióna eur a ktorý by mal trvať minimálne do konca marca 2022 alebo kým sa neskončí obdobie koronakrízy.



Ekonómovia očakávajú, že ECB začne diskutovať o ukončovaní PEPP na septembrovom zasadnutí Rady guvernérov. Väčšina tiež nepočíta s tým, že by ECB program ešte zväčšovala alebo predlžovala. ECB namiesto toho zrejme bude pokračovať v podpore ekonomiky prostredníctvom staršieho programu nákupu aktív (APP), ktorý zrejme bude natrvalo pokračovať, keďže tempo rastu spotrebiteľských cien v eurozóne by malo v najbližších rokoch zostať pod inflačným cieľom ECB.