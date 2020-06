Lagardová: Dno koronakrízy už máme za sebou

Frankfurt nad Mohanom 26. júna (TASR) – Svet má zrejme dno koronakrízy už za sebou, verí šéfka Európskej centrálnej banky (ECB) Christine Lagardová. Varovala však, že veci sa najväčšou pravdepodobnosťou už nevrátia do stavu pred pandémiou.



„Toto zotavenie bude neúplné a môže byť transformačné. Musíme sa starať predovšetkým o tých najzraniteľnejších," povedala Lagardová počas online samitu európskych a globálnych expertov Northern Light Summit.



ECB tento mesiac zvýšila objem a predĺžila platnosť núdzového pandemického programu nákupu dlhopisov. ECB sa zaviazala, že bude nakupovať vládne dlhopisy minimálne do konca júna 2021, pričom celkový objem programu bol zvýšený na 1,35 bilióna eur.



Zápisnica z júnového zasadnutia ukázala, že Rada guvernérov diskutovala aj o účinnosti menovej politiky v snahe rozptýliť obavy nemeckého ústavného súdu, ktorý spochybnil legalitu jedného z programov ECB. Podľa Rady guvernérov existuje „množstvo dôkazov, že ekonomika eurozóny by na tom bola podstatne horšie bez monetárnych stimulov z nákupov aktív".