Ch. Lagardová: ECB ešte zvýši sadzby, ale pozvoľnejším tempom

Frankfurt nad Mohanom 1. júna (TASR) - Inflácia v eurozóne je stále príliš vysoká. Európska centrálna banka (ECB) bude preto pokračovať v dvíhaní svojich úrokových sadzieb, ale pozvoľnejším tempom. Uviedla to vo štvrtok prezidentka banky Christine Lagardová. TASR správu prevzala z AFP.



Lagardová na bankovej konferencii v Hannoveri skonštatovala, že miera inflácie v eurozóne síce klesla, ale ešte je ďaleko od cieľa ECB na úrovni 2 %.



Podľa najnovších údajov sa miera inflácie v eurozóne v máji znížila na 6,1 %, a to najmä v dôsledku ochladzovania cien energií.



"Inflácia je stále príliš vysoká," povedala Lagardová.



Rovnako ako ostatné centrálne banky na celom svete, aj ECB minulý rok spustila agresívny cyklus zvyšovania úrokových sadzieb, aby skrotila infláciu. Tempo rastu úrokových sadzieb ECB bolo "najväčšie" v histórii banky, povedala Lagardová, pričom od vlaňajšieho júla stúpli úroky o 3,75 percentuálneho bodu.



Zatiaľ čo ceny energií nedávno klesli, po vlaňajšom prudkom náraste v dôsledku ruskej invázie na Ukrajinu, vyššie mzdové požiadavky sa teraz stávajú dôležitou hnacou silou inflácie, pripomenula Lagardová.



Zamestnanci v celej Európe, podporovaní napätým trhom práce, žiadajú zvýšenie platov, aby im pomohli vykompenzovať vyššie životné náklady. To je obzvlášť viditeľné v najväčšej európskej ekonomike, v Nemecku, povedala Lagardová, kde odbory v uplynulých mesiacoch dosiahli výrazné zvýšenie miezd.



"Neexistuje žiadny jasný dôkaz, že základná inflácia dosiahla vrchol," varovala Lagardová s odkazom na mieru jadrovej inflácie, do ktorej nie sú zahrnuté nestále ceny potravín a energií.



ECB zverejní svoje ďalšie rozhodnutie o menovej politike 15. júna, pričom ekonómovia predpovedajú zvýšenie úrokových sadzieb o 25 bázických bodov.