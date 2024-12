Ch. Lagardová: ECB je blízko dosiahnutia inflačného cieľa

Frankfurt nad Mohanom 23. decembra (TASR) - Eurozóna je "veľmi blízko" k dosiahnutiu strednodobého inflačného cieľa Európskej centrálnej banky (ECB). Povedala to v rozhovore pre britský finančný denník Financial Times šéfka ECB Christine Lagardová.



Lagardová už krátko po ostatnom znížení úrokových sadzieb spred takmer dvoch týždňov uviedla, že ECB je pripravená úrokové sadzby opätovne znížiť, ak inflácia v menovej únii sa bude naďalej zmierňovať smerom k dvojpercentnému cieľu ECB. "Dostávame sa veľmi blízko k úrovni, po dosiahnutí ktorej môžeme deklarovať, že sme udržateľne dosiahli strednodobý inflačný cieľ 2 %," povedala Lagardová pre Financial Times.



Problém však podľa nej stále predstavuje sektor služieb. "Najnovšie údaje o vývoji inflácie poukázali na rast spotrebiteľských cien o 2,2 %," povedala šéfka ECB. "Avšak služby vykázali infláciu 3,9 %, čo je stále veľa," dodala s tým, že inflácia v službách sa naďalej drží okolo 4 %.



Podobne ako Lagardová aj guvernér írskej centrálnej banky Gabriel Makhlouf upozornil, že niektoré elementy inflácie v oblasti služieb sú znepokojujúce. Vyhliadky na rok 2025 sú však podľa neho neisté, keďže nie je jasné, aké kroky urobí novozvolený americký prezident Donald Trump.



K možnému zavedeniu dovozných ciel zo strany Trumpa po jeho prevzatí úradu koncom januára sa vyjadrila aj Lagardová, ktorá však dala najavo, že nesúhlasí s prípadnou odvetou. "Tvrdím, že odveta nie je správny prístup," povedala šéfka ECB s tým, že obchodné vzťahy na báze 'oko za oko' povedú iba k ďalšiemu zhoršovaniu situácie vo svetovej ekonomike.