< sekcia Ekonomika
Ch. Lagardová: Európa reaguje na krízy príliš neskoro
Lagardová, ktorá svoj post opustí začiatkom februára, uviedla, že problém leží v samotnom jadre európskej politiky.
Autor TASR
Frankfurt nad Mohanom 20. novembra (TASR) - Prezidentka Európskej centrálnej banky (ECB) Christine Lagardová vyzvala na rozhodnejšie kroky Európy s cieľom reagovať na globálne krízy a zabezpečiť konkurencieschopnosť Európskej únie. Informovala o tom agentúra DPA.
„Problém síce spozorujeme rýchlo, konať však začneme až vtedy, keď ho už nemôžeme ignorovať,“ povedala odchádzajúca šéfka ECB na Európskom bankovom kongrese vo Frankfurte nad Mohanom. To je však podľa nej už neskoro.
Lagardová, ktorá svoj post opustí začiatkom februára, uviedla, že problém leží v samotnom jadre európskej politiky. Napríklad, viac než desať rokov je v EÚ zhoda na tom, že Európa potrebuje silne integrované kapitálové trhy. „Každý rok bez únie kapitálových trhov sa väčšina európskych úspor investuje na zahraničných trhoch a stále viac našich rastúcich firiem hľadá finančné zdroje niekde inde. Napriek tomu ani každoročné straty v dôsledku tejto situácie nie sú dostatočne silným impulzom na to, aby dokázali zmeniť odmietavý postoj k zmenám,“ dodala.
Ďalším problémom je závislosť v technologickej oblasti. Európa potrebuje výrazne zvýšiť investície do umelej inteligencie, kde v súčasnosti zaostáva za USA a Čínou. Aj tu je však veľká neochota na výrazné zvýšenie výdavkov.
V obidvoch prípadoch platí Európa za svoju nečinnosť nemalú cenu. Podľa Lagardovej je to však iba zriedka viditeľné natoľko, aby to štáty prinútilo k širokému konsenzu tak, ako to bolo v prípade pandémie nového koronavírusu či v prípade vojny na Ukrajine.
„Problém síce spozorujeme rýchlo, konať však začneme až vtedy, keď ho už nemôžeme ignorovať,“ povedala odchádzajúca šéfka ECB na Európskom bankovom kongrese vo Frankfurte nad Mohanom. To je však podľa nej už neskoro.
Lagardová, ktorá svoj post opustí začiatkom februára, uviedla, že problém leží v samotnom jadre európskej politiky. Napríklad, viac než desať rokov je v EÚ zhoda na tom, že Európa potrebuje silne integrované kapitálové trhy. „Každý rok bez únie kapitálových trhov sa väčšina európskych úspor investuje na zahraničných trhoch a stále viac našich rastúcich firiem hľadá finančné zdroje niekde inde. Napriek tomu ani každoročné straty v dôsledku tejto situácie nie sú dostatočne silným impulzom na to, aby dokázali zmeniť odmietavý postoj k zmenám,“ dodala.
Ďalším problémom je závislosť v technologickej oblasti. Európa potrebuje výrazne zvýšiť investície do umelej inteligencie, kde v súčasnosti zaostáva za USA a Čínou. Aj tu je však veľká neochota na výrazné zvýšenie výdavkov.
V obidvoch prípadoch platí Európa za svoju nečinnosť nemalú cenu. Podľa Lagardovej je to však iba zriedka viditeľné natoľko, aby to štáty prinútilo k širokému konsenzu tak, ako to bolo v prípade pandémie nového koronavírusu či v prípade vojny na Ukrajine.