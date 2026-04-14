< sekcia Ekonomika
Ch. Lagardová neplánuje predčasne odísť z postu šéfky ECB
Britský denník The Financial Times vo februári uviedol, že Lagardová by mohla ukončiť svoje pôsobenie vo vedení ECB skôr než v októbri 2027, keď sa končí jej funkčné obdobie.
Autor TASR
Washington 14. apríla (TASR) - Prezidentka Európskej centrálnej banky (ECB) Christine Lagardová nemieni opustiť svoj post skôr, ako sa jej skončí funkčné obdobie. Uviedla to v utorok v rozhovore pre Bloomberg TV s tým, že vzhľadom na súčasnú zložitú situáciu vo svete je potrebné pokračovať v práci. Ako uviedla, „tento kapitán svoju loď neopustí“. Informovala o tom agentúra AFP.
Britský denník The Financial Times vo februári uviedol, že Lagardová by mohla ukončiť svoje pôsobenie vo vedení ECB skôr než v októbri 2027, keď sa končí jej funkčné obdobie. Uvoľnila by tak svoj post pred prezidentskými voľbami vo Francúzsku, ktoré sú naplánované na apríl budúceho roka a zabezpečila tak, aby sa francúzsky prezident Emmanuel Macron a nemecký kancelár Friedrich Merz stali kľúčovými aktérmi v procese výberu jej nástupcu. Dôvodom podľa denníka mali byť obavy z víťazstva krajnej pravice v nadchádzajúcich prezidentských voľbách vo Francúzsku, čo by skomplikovalo hľadanie nového šéfa ECB.
Po útoku USA a Izraela na Irán koncom februára a následnom raste cien energií sa však situácia v eurozóne zhoršila a Lagardová dala jasne najavo, že vo vedení ECB v tomto období k žiadnym zmenám nedôjde. „V situácii, keď sa na obzore objavujú ťažké mračná, kapitán nemôže svoju loď opustiť. A tento kapitán svoju loď neopustí,“ povedala v rozhovore pre Bloomberg TV na okraj jarného zasadnutia Medzinárodného menového fondu a Svetovej banky vo Washingtone. „Keď dochádza k obrovským problémom v dodávateľskom reťazci, dodávky energií klesajú, rastú riziká pre ekonomický rast, ako aj inflačné riziká, to všetko sú vážne veci, ktoré je potrebné pozorne sledovať,“ dodala.
Vzhľadom na vývoj situácie vo svete analytici zvýšili percento pravdepodobnosti, že ECB už tento mesiac pristúpi k zvýšeniu úrokových sadzieb s cieľom udržať infláciu pod kontrolou. Lagardová sa k týmto odhadom nevyjadrila. Privítala však víťazstvo Pétera Magyara v parlamentných voľbách v Maďarsku a jeho vyjadrenia, že Maďarsko by malo vstúpiť do eurozóny.
„Som rada, že má k tomu taký pozitívny prístup,“ povedala šéfka ECB. Upozornila však, že proces vstupu do eurozóny si vyžaduje čas.
Britský denník The Financial Times vo februári uviedol, že Lagardová by mohla ukončiť svoje pôsobenie vo vedení ECB skôr než v októbri 2027, keď sa končí jej funkčné obdobie. Uvoľnila by tak svoj post pred prezidentskými voľbami vo Francúzsku, ktoré sú naplánované na apríl budúceho roka a zabezpečila tak, aby sa francúzsky prezident Emmanuel Macron a nemecký kancelár Friedrich Merz stali kľúčovými aktérmi v procese výberu jej nástupcu. Dôvodom podľa denníka mali byť obavy z víťazstva krajnej pravice v nadchádzajúcich prezidentských voľbách vo Francúzsku, čo by skomplikovalo hľadanie nového šéfa ECB.
Po útoku USA a Izraela na Irán koncom februára a následnom raste cien energií sa však situácia v eurozóne zhoršila a Lagardová dala jasne najavo, že vo vedení ECB v tomto období k žiadnym zmenám nedôjde. „V situácii, keď sa na obzore objavujú ťažké mračná, kapitán nemôže svoju loď opustiť. A tento kapitán svoju loď neopustí,“ povedala v rozhovore pre Bloomberg TV na okraj jarného zasadnutia Medzinárodného menového fondu a Svetovej banky vo Washingtone. „Keď dochádza k obrovským problémom v dodávateľskom reťazci, dodávky energií klesajú, rastú riziká pre ekonomický rast, ako aj inflačné riziká, to všetko sú vážne veci, ktoré je potrebné pozorne sledovať,“ dodala.
Vzhľadom na vývoj situácie vo svete analytici zvýšili percento pravdepodobnosti, že ECB už tento mesiac pristúpi k zvýšeniu úrokových sadzieb s cieľom udržať infláciu pod kontrolou. Lagardová sa k týmto odhadom nevyjadrila. Privítala však víťazstvo Pétera Magyara v parlamentných voľbách v Maďarsku a jeho vyjadrenia, že Maďarsko by malo vstúpiť do eurozóny.
„Som rada, že má k tomu taký pozitívny prístup,“ povedala šéfka ECB. Upozornila však, že proces vstupu do eurozóny si vyžaduje čas.