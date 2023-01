Ch. Lagardová: Otváranie čínskej ekonomiky zrejme zvýši inflačné tlaky

Davos 20. januára (TASR) - Rozhodnutie Číny opätovne otvoriť ekonomiku po dlhom období protipandemických opatrení pravdepodobne povedie k zvýšeniu inflačných tlakov v Európe, keďže tieto trhy si v oblasti dodávok energií konkurujú. Uviedla to v piatok na zasadnutí Svetového ekonomického fóra (WEF) v Davose šéfka Európskej centrálnej banky (ECB) Christine Lagardová. TASR o tom informuje na základe správ agentúry Reuters a portálu spravodajskej televízie CNBC.



Otázka opätovného otvárania sa čínskej ekonomiky bola jednou z najdiskutovanejších počas tohtoročného výročného zasadnutia WEF, a to práve v súvislosti s dôsledkami tohto kroku na infláciu. Časť ekonómov je presvedčená, že otvorením čínskej ekonomiky sa zlepší situácia v dodávateľských reťazcoch, čo pomôže inflačné tlaky v Európe zmierniť. Na druhej strane však časť finančníkov a ekonómov tvrdí, že v Číne sa tým zvýši dopyt po energiách, v dôsledku čoho sa inflačné tlaky ešte zvýšia.



V druhej skupine je aj šéfka ECB. "Opätovné otváranie sa čínskej ekonomiky je niečo, čo bude pozitívne najmä pre samotnú Čínu, čiastočne aj pre zvyšok sveta, pre mnohých z nás to však bude znamenať inflačné tlaky. Je to jednoducho preto, lebo tento rok bude spotreba v Číne omnoho vyššia než vlani, Čína bude výraznejšie nakupovať skvapalnený zemný plyn (LNG) než doteraz, pričom na trhu nie je, čo sa týka ropy a plynu, príliš veľa voľnej kapacity," povedala Lagardová počas panelovej diskusie v rámci zasadnutia WEF.



Medzinárodná agentúra pre energetiku (IEA) zasa upozornila, že európske firmy budú tento rok čeliť na trhu s plynom zvýšeným nákladom. Dôvodom je práve očakávaný vyšší dopyt po komodite.



Inflácia bola v minulom roku pre obyvateľov Európy jednou z najväčších výziev, pričom nahor ju do veľkej miery ťahali ceny energií. ECB vlani zvýšila úrokové sadzby celkovo štyrikrát, z toho depozitnú sadzbu zvýšila na 2 %. Navyše na decembrovom zasadnutí banka uviedla, že vo zvyšovaní sadzieb bude pokračovať naďalej. Najnovšie údaje o vývoji inflácie v eurozóne ukázali, že inflácia sa v decembri spomalila na 9,2 % z 10,1 % v novembri, aj naďalej však zotrváva vysoko nad inflačným cieľom ECB na úrovni 2 %.