Ch. Lagardová: Štáty eurozóny musia pokračovať v podpore ekonomiky

Frankfurt nad Mohanom 13. septembra (TASR) - Je nevyhnutné, aby členské štáty eurozóny pokračovali v rozsiahlych výdavkoch na podporu ekonomiky poškodenej pandémiou nového koronavírusu a doplnili tak mimoriadne uvoľnenú menovú politiku Európskej centrálnej banky (ECB). Povedala to v nedeľu šéfka ECB Christine Lagardová.



Očakáva sa, že dlh eurozóny prekoná tento rok 100 % hrubého domáceho produktu (HDP). Rastú tak obavy, že politici budú mať problém s ďalšou podporou. To zvyšuje riziko, že programy na udržiavanie pracovných miest sa čoskoro skončia.



"Nálada v súkromnom sektore závisí do veľkej miery od dôvery vo fiškálnu politiku," povedala Lagardová. "Pokračovanie v expanzívnej fiškálnej politike je kľúčové, ak sa máme vyhnúť výraznému rušeniu pracovných miest a zároveň pokračovať v podpore príjmov domácností dovtedy, dokiaľ zotavovanie hospodárstva nenaberie výraznejšie rozmery," dodala.



Podľa Lagardovej je potrebné udržať súčasné programy na podporu pracovných miest. Inak sa vlády nevyhnú pred koncom roka rozsiahlemu prepúšťaniu.



Čo sa týka samotnej ECB, Lagardová uviedla, že banka je v prípade potreby pripravená využiť všetky svoje nástroje. Potvrdila tak doterajší postoj vedenia ECB.