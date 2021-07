Ch. Lagardová: Zotavovanie ekonomiky eurozóny je stále veľmi krehké

Frankfurt nad Mohanom 2. júla (TASR) - Ekonomika eurozóny sa začína zotavovať z prepadu spôsobeného pandémiou, zotavovanie je však naďalej veľmi krehké. Povedala to šéfka Európskej centrálnej banky (ECB) Christine Lagardová.



V ECB sa už začalo diskutovať o tom, kedy by sa mohlo pristúpiť k ukončeniu protipandemického programu PEPP, ktorý do finančného systému nalial od začiatku pandémie viac než 1 bilión eur. Lagardová však uviedla, že takýto krok v najbližšom období neplánuje.



"Dohodli sme sa, že program PEPP zostane v platnosti minimálne do marca 2022, v každom prípade dovtedy, dokiaľ neusúdime, že kríza spojená s pandémiou nového koronavírusu nie je za nami," povedala Lagardová v rozhovore pre francúzsky denník La Provence. "Aj keď zotavovanie ekonomiky eurozóny sa začína rozbiehať, stále zostáva krehké," dodala.



Guvernéri nemeckej a rakúskej centrálnej banky Jens Weidmann a Robert Holzmann ako prví zástupcovia ECB začali v pondelok (28. 6.) diskutovať o ukončení programu vzhľadom na to, že ekonomika sa postupne zotavuje. V rovnaký deň však Fabio Panetta, člen Výkonnej rady ECB, varoval pred príliš skorým ukončením podpory ekonomike, keďže pandémia ešte neskončila.