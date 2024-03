Ch. Lindner: Starnúca populácia bude zvyšovať tlak na štátny rozpočet

Berlín 21. marca (TASR) - Náklady na starnúcu populáciu budú v nasledujúcich rokoch zvyšovať tlak na nemecký štátny rozpočet. Uviedol to v najnovšej správe nemecký minister financií Christian Lindner, ktorý zároveň vyzval na čo najskoršie pritvrdenie v oblasti verejných výdavkov. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Minister upozornil na rastúci tlak na štátny rozpočet v rámci správy o udržateľnosti verejných financií. "Táto správa ukazuje, že je potrebné konať," povedal Lindner s tým, že po rokoch zvýšených výdavkov pre pandémiu a energetickú krízu je potrebná v tejto oblasti normalizácia.



Správa zároveň poukazuje na dôsledky starnutia populácie na financie štátu. V prípade nepriaznivého scenára by výdavky spojené so starnutím obyvateľstva mohli do roku 2070 vzrásť na 36,1 % hrubého domáceho produktu (HDP) z 27,3 % HDP v roku 2022. V prípade, že situácia sa bude vyvíjať podľa pozitívnejšieho scenára, podiel výdavkov spojených so starnutím populácie by do roku 2070 mohol vzrásť "iba" na 30,8 % HDP.



Ministerstvo zároveň upozorňuje na očakávaný výrazný rast štátneho dlhu. V prípade pozitívnejšieho scenára môže do roku 2070 dosiahnuť dlh zhruba 140 % HDP, v prípade omnoho nepriaznivejšieho vývoja nevylučuje ministerstvo ani viac než dvojnásobok spomínanej úrovne. V súčasnosti sa dlh Nemecka znižuje smerom k požadovanej hodnote 60 % HDP.