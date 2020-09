Michel: Prioritou EÚ je zvýšenie jej ekonomickej nezávislosti

Brusel 8. septembra (TASR) – Európska únia chce využiť pandémiu ochorenia COVID-19 na to, aby sa stala ekonomicky nezávislejšou.



EÚ chce po pandémii zvýšiť svoju nezávislosť, napríklad od Ázie či USA v oblasti výroby liekov a procesorov, povedal v utorok predseda Rady Európy Charles Michel. Na Bruselskom ekonomickom fóre uviedol, že strategická nezávislosť v oblasti základných produktov je projektom EÚ pre toto storočie.



„Naša priemyselná stratégia podporí zvýšenie nezávislosti a zaistí prístup ku všetkým potrebným zdrojom, aby zabezpečila prosperitu našich občanov. To zahŕňa napríklad zvýšenie autonómie v oblasti výroby procesorov, dôležitých liekov a ďalších základných produktov," povedal Michel.



Francúzsko rovnako ako ostatné krajiny EÚ znepokojilo narušenie dodávateľských reťazcov potom, čo pandémia ochorenia COVID-19 spôsobila zatvorenie mnohých závodov v Číne, kde sa produkuje viac než 80 % surovín pre aktívne zložky niektorých liekov alebo súčiastky pre automobilový priemysel.



„Európska strategická autonómia, to nie sú len slová. Strategická nezávislosť Európy je naším novým spoločným projektom pre toto storočie. Je v záujme nás všetkých. Európska strategická autonómia je pre našu generáciu cieľom číslo jedna," dodal Michel.