Ch. Waller: Boj Fedu proti inflácii sa vyvíja správnym smerom

Washington 11. októbra (TASR) - Zdá sa, že boj americkej centrálnej banky Fed proti inflácii sa vyvíja správnym smerom, pričom americká ekonomika zostáva odolná. Uviedol to v stredu vysoký predstaviteľ amerického Federálneho rezervného systému Christopher Waller na konferencii v Utahu. TASR o tom informuje na základe správy AFP.



Podľa neho vyššie úrokové sadzby, ktoré zaviedli aj komerčné banky, môžu pomôcť Fedu spomaliť infláciu. Centrálna banka situáciu monitoruje a uvidí, či jej úroková sadzba bude musieť ešte vzrásť alebo nie.



Waller, ktorý patrí medzi najhlasnejších zástancov vyšších úrokových sadzieb v boji proti inflácii, poznamenal, že najnovšie štatistické údaje signalizujú približovanie inflácie k cieľu Fedu na úrovni 2 %.



Fed za uplynulých 18 mesiacov agresívne zdvihol úrokové sadzby na najvyššiu úroveň za 22 rokov, keďže sa snaží skrotiť infláciu. Tá dosiahla vrchol minulé leto, no hoci odvtedy výrazne spomalila, stále zostáva zvýšená a v auguste bola na úrovni 3,7 %.



V predchádzajúcich mesiacoch Fed spomalil tempo zvyšovania úrokových sadzieb v snahe dosiahnuť tzv. mäkké pristátie, teda zníženie inflácie bez toho, aby ekonomika skĺzla do recesie.



Waller na konferencii v Utahu povedal, že základný ekonomický obraz zostáva silný. "Ekonomika je naozaj na vzostupe, rast hrubého domáceho produktu (HDP) môže v 3. štvrťroku dosiahnuť viac ako 4 % zhruba po 2 % v predchádzajúcich štyroch kvartáloch. Takže sme v tejto pozícii, keď sledujeme a uvidíme, čo sa stane (so sadzbami)," uviedol.



Guvernérka Fedu Michelle Bowmanová, členka Federálneho výboru pre voľný trh (FOMC), ktorý stanovuje úrokové sadzby Fedu, už skôr v stredu zaujala tvrdší postoj k budúcej úrokovej politike. Skonštatovala, že domáce výdavky pokračujú v raste silným tempom, trh práce zostáva napätý a inflácia je stále príliš vysoká. To podľa nej naznačuje, že úroková sadzba Fedu bude možno musieť ďalej rásť a nejaký čas zostať reštriktívna, aby sa inflácia vrátila k cieľu na úrovni 2 %.



Analytici podľa najnovšieho prieskumu odhadujú pravdepodobnosť, že Fed na budúci mesiac ponechá svoju referenčnú úrokovú sadzbu nezmenenú na viac ako 90 %.