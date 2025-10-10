Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Piatok 10. október 2025Meniny má Slavomíra
< sekcia Ekonomika

Ch. Waller: Fed by mal pokračovať v znižovaní sadzieb

.
Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Anna Staníková

Menový výbor Fedu (FOMC) v septembri prvýkrát od konca roka 2024 znížil úrokové sadzby.

Autor TASR
New York 10. októbra (TASR) - Americká centrálna banka (Fed) by mala pokračovať v uvoľňovaní menovej politiky, musí však byť opatrná, pretože z ekonomiky prichádzajú protichodné signály, uviedol guvernér Fedu Christopher Waller. TASR o tom informuje na základe správy CNBC.

„Naďalej som presvedčený, že potrebujeme znížiť sadzby, ale musíme byť pri tom opatrní,“ uviedol Waller v rozhovore pre CNBC.

Na trhu práce sa naďalej zrejme strácajú pracovné miesta, čo môže signalizovať širšie spomalenie ekonomiky. Na druhej strane, rast ekonomiky zostáva silný a pretrvávajú obavy z inflácie, ktorá je stále výrazne vyššia ako cieľové 2 %.

„Niečo z toho sa musí zmeniť. Buď sa trh práce zotaví, aby zodpovedal rastu HDP, alebo sa rast HDP spomalí. V každom prípade to bude mať vplyv na smerovanie menovej politiky,“ uviedol Waller. Dodal, že Fed by mal pokračovať v znižovaní úrokových sadzieb, ale uvoľňovanie nesmie byť agresívne, v opačnom prípade by totiž mohol urobiť chybu, ak by sa ekonomika vyvíjala opačným smerom.

Menový výbor Fedu (FOMC) v septembri prvýkrát od konca roka 2024 znížil úrokové sadzby. Okrem toho signalizoval, že tento rok sadzby zrejme klesnú ešte dvakrát.
.

Neprehliadnite

Začalo platiť prímerie medzi Izraelom a Hamasom

MIMORIADNE TRAGICKÁ NEHODA NA HOREHRONÍ: Došlo k nej pri predbiehaní

KOMENTÁR J. HRABKA: Polčas

Prezident SR podpísal nový zákon o adresnej energopomoci