Ch. Waller: Fed by mal pokračovať v znižovaní sadzieb
Menový výbor Fedu (FOMC) v septembri prvýkrát od konca roka 2024 znížil úrokové sadzby.
New York 10. októbra (TASR) - Americká centrálna banka (Fed) by mala pokračovať v uvoľňovaní menovej politiky, musí však byť opatrná, pretože z ekonomiky prichádzajú protichodné signály, uviedol guvernér Fedu Christopher Waller. TASR o tom informuje na základe správy CNBC.
„Naďalej som presvedčený, že potrebujeme znížiť sadzby, ale musíme byť pri tom opatrní,“ uviedol Waller v rozhovore pre CNBC.
Na trhu práce sa naďalej zrejme strácajú pracovné miesta, čo môže signalizovať širšie spomalenie ekonomiky. Na druhej strane, rast ekonomiky zostáva silný a pretrvávajú obavy z inflácie, ktorá je stále výrazne vyššia ako cieľové 2 %.
„Niečo z toho sa musí zmeniť. Buď sa trh práce zotaví, aby zodpovedal rastu HDP, alebo sa rast HDP spomalí. V každom prípade to bude mať vplyv na smerovanie menovej politiky,“ uviedol Waller. Dodal, že Fed by mal pokračovať v znižovaní úrokových sadzieb, ale uvoľňovanie nesmie byť agresívne, v opačnom prípade by totiž mohol urobiť chybu, ak by sa ekonomika vyvíjala opačným smerom.
