Ch. Waller: Fed by mohol znížiť sadzby už v júli

New York 20. júna (TASR) - Americká centrálna banka (Fed) by mohla uvoľniť menovú politiku už v júli, uviedol guvernér Fedu Christopher Waller. TASR o tom informuje na základe správy CNBC.



Waller neočakáva, že clá prezidenta Donalda Trumpa spôsobia výrazné zrýchlenie inflácie. Preto by podľa neho predstavitelia menového výboru (FOMC) mali už na svojom júlovom zasadnutí uvažovať o znížení úrokových sadzieb.



Waller v rozhovore pre CNBC povedal, že Fed by síce mal postupovať pomaly, ale už by mohol spustiť uvoľňovanie menovej politiky, keďže inflácia pre ekonomiku už nie je významným rizikom.



„Myslím si, že sme v situácii, keď to môžeme urobiť už v júli,“ uviedol Waller. „To je môj názor, či s tým výbor bude súhlasiť, alebo nie.“



Fed by podľa neho mal čo najskôr znížiť úrokové sadzby, aby zabránil možnému spomaleniu trhu práce. „Ak sa začínate obávať rizika poklesu na trhu práce, je treba konať, nie čakať,“ uviedol. „Prečo by sme mali čakať, až sa to skutočne stane, než začneme znižovať sadzby?“



Fed v stredu (18. 6.) v súlade s očakávaniami štvrtýkrát po sebe nezmenil nastavenie menovej politiky. FOMC ponechal kľúčovú úrokovú sadzbu v pásme 4,25 % až 4,50 %, kde sa nachádza od decembra. Zároveň signalizoval, že dve uvoľnenia menovej politiky do konca tohto roka sú stále na stole.