Chanel prehral spor o ochrannú známku s Huawei Technologies

Paríž 21. apríla (TASR) - Francúzsky módny dom Chanel v stredu prehral spor o ochrannú známku so spoločnosťou Huawei Technologies po tom, čo najvyšší európsky súd uviedol, že ich logá sa navzájom len podobajú.



Tento spor ukazuje, ako si luxusné značky žiarlivo strážia svoje logá a ochranné známky, ktoré často symbolizujú luxus, štýl a exkluzivitu miliónom ľudí na celom svete.



Začiatok sporu sa datuje do roku 2017, keď spoločnosť Huawei požiadala európsky úrad pre duševné vlastníctvo (EUIPO) o registráciu ochrannej známky počítačového hardvéru v podobe dvoch vertikálne vzájomne prepojených polkruhov.



Luxusná módna značka Chanel podala námietku a uviedla, že dizajn je podobný jej zaregistrovanému logu dvoch do seba zapadajúcich polkruhov, ktorý používa pri svojich parfumoch, kozmetike, bižutérii, kožených výrobkoch a odevoch.



V roku 2019 úrad pre ochranné známky zamietol námietku spoločnosti Chanel s tým, že z pohľadu verejnosti neexistuje podobnosť a pravdepodobnosť zámeny loga oboch spoločností.



Francúzsky luxusný dom následne napadol toto rozhodnutie na luxemburskom Všeobecnom súde Európskej únie (EÚ), ktorý v stredu jeho odvolanie tiež zamietol.



Tribunál uviedol, že vizuálne rozdiely v týchto dvoch logách sú značné.



"Predovšetkým, ochranné známky spoločnosti Chanel majú zaoblenejšie krivky, hrubšie čiary a horizontálnu orientáciu, zatiaľ čo orientácia ochrannej známky Huawei je zvislá. Všeobecný súd preto dospel k záveru, že ochranné známky sú odlišné," uviedol.



Proti rozsudku sa možno odvolať na Súdny dvor EÚ, ktorý je najvyšším súdom v Európe.