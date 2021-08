Changan si kladie za cieľ predať 3 milióny vozidiel ročne v roku 2025

Peking 24. augusta (TASR) - Čínska automobilka Changan si dala za cieľ zvýšiť predaj vozidiel na 3 milióny ročne do roku 2025 a na 4,5 milióna ročne v roku 2030. Uviedol v utorok jej predseda Ču Chua-žung.



Vyhlásil tiež, že 35 % z tržieb automobilky bude v roku 2025 z predaja tzv. nových energetických vozidiel (NEV), kam okrem elektromobilov patria aj hybridy a autá s vodíkovými palivovými článkami. A v roku 2030 sa predaj NEV má podieľať až 60 % na tržbách automobilky.



Predaj na trhoch mimo Číny bude v roku 2030 predstavovať 30 % odbytu, dodal Ču Chua-žung.



Spoločnosť Changan, so sídlom v Čchung-čchin-ku, ktorá prevádzkuje spoločný podnik s Ford Motor, predala v minulom roku 2 milióny vozidiel. Svoje nové elektrické vozidlá (EV) vyvíja spolu so spoločnosťou Huawei Technologies a výrobcom batérií CATL. V najbližších piatich rokoch plánuje investovať 150 miliárd jüanov (19,74 miliardy eur) do inteligentných elektrických vozidiel.



Čína, najväčší svetový trh s automobilmi, urýchľuje vývoj elektrických vozidiel v rámci boja proti znečisteniu. Úrady očakávajú, že 20 % celkového predaja áut v roku 2025 budú tvoriť NEV.



Miestni konkurenti Changan - automobilka Geely chce do roku 2025 zvýšiť predaj na 3,65 milióna automobilov ročne, zatiaľ čo Great Wall si dala za cieľ dosiahnuť predaj na úrovni 4 milióny áut ročne.



(1 EUR = 7,5990 CNY)