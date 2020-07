HB Reavis: Chápanie kancelárie ako statického priestoru je prežitkom

Bratislava 13. júla (TASR) – Chápanie kancelárie ako statického pracovného priestoru je zastarané a aj mylné. Uviedla to developerská spoločnosť HB Reavis na svojej webovej stránke. Postkoronavírusový svet si podľa developera vyžaduje väčšiu flexibilitu aj takýchto priestorov a vzniká preto trend na vyskladanie kancelárskych priestorov s pohyblivými stenami ako v stavebnici.



„Predstavte si dve firmy, obe majú 50 zamestnancov, v jednej sú iba architekti, v druhej obchodníci. Ak by k výberu kancelárie pristupovali rovnakou logikou obe firmy, nefungovala by ani jedna,“ napísala spoločnosť na stránke, pričom narážala na rozdielne priestorové nároky ľudí vykonávajúcich rôzne povolania. Architekti potrebujú priestor na prácu, pričom obchodníci sú, naopak, väčšinou na cestách. „Jedným tak môže byť priestor príliš tesný a tí druhí to zas nemusia využívať až v takej veľkej miere. Ich potreby a pracovné štýly sú jednoducho diametrálne odlišné,“ dodal developer.



„Treba zabudnúť na perspektívu nahliadania na priestor cez počty zamestnancov na štvorcové metre,“ uviedol člen predstavenstva spoločnosti Peter Čerešník. Podľa neho by mal byť v centre pozornosti človek a jeho potreby.



Ako uviedol Tomáš Čechvala zo spoločnosti Čechvala Architects, často sa stretáva s tým, že priestory kancelárie boli už nejako nadizajnované, ale časom sa ukázalo, že nenapĺňajú denné potreby zamestnancov. Za úvahu teda stojí napríklad dĺžka stola či jeho úplné vyradenie, ak si ho povaha práce nevyžaduje, či nahradenie priestoru focus roomom. Ďalej by sa firma mohla pozrieť aj na to, či potrebuje vlastnú recepciu a vlastné IT vybavenie.



Na základe aktuálnych trendov je podľa developera výhodné využívať flexibilný a plne servisovaný priestor. „Ak zistíte, že potrebujete mať pre lepšiu spoluprácu v kancelárii gauč, na ktorom sa stretne celý tím, ktorý pracuje najbližší polrok na dôležitom projekte, jednoducho si ho ,vyklikáte' v katalógu a brainstormingy sa môžu začať,“ dodala spoločnosť.



Ako uzavrel developer, medzi súčasné trendy síce patrí aj rozmach home-office, ale keďže stretávanie kolegov je stále potrebné, firmy sa snažia, aby sa zamestnanci cítili aj v práci ako doma. Ekonomická hodnota práce totiž podľa spoločnosti spočíva aj v sociálnej interakcii.