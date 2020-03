Charita pristúpila pre koronavírus k opatreniam v rámci zariadení

Bratislava 18. marca (TASR) – Slovenská katolícka charita (SKCH) pristúpila v rámci svojich zariadení, kde sa stará o seniorov, k viacerým opatreniam, aby zabránila šíreniu nového koronavírusu. Ako TASR informovala hovorkyňa SKCH Monika Molnárová, okrem toho dobrovoľníci z farských charít a zamestnanci SKCH ušili stovky ochranných rúšok pre seniorov, ale aj pre kolegov.



"Príbuzným chorých a seniorov aktuálne nemôže byť umožnený vstup do pobytových zariadení. Otváracie hodiny iných boli obmedzené na nevyhnutné minimum, alebo na výlučne telefonický či e-mailový kontakt. Niektorých klientov denných stacionárov v horšom zdravotnom stave sme preventívne presunuli do pobytových zariadení," priblížila Molnárová. Materiálnu pomoc, roznos potravinových balíčkov pre ľudí v núdzi, požičiavanie zdravotníckych pomôcok či správu zariadení pre starších, sociálne slabších a inak znevýhodnených občanov, poskytuje charita i naďalej, s prijatím potrebných preventívnych hygienických opatrení. "Tam, kde to bolo pre ochranu verejného zdravia nevyhnutné, boli niektoré naše služby pozastavené. Šíriacu sa nákazu nového koronavírusu sme zaznamenali aj v krajinách tretieho sveta, v ktorých prebiehajú projekty našej rozvojovej a humanitárnej pomoci. Sme radi, že dosiaľ priamo nezasiahla našich pracovníkov ani slovenských dobrovoľníkov," spresnila Molnárová.



Hovorkyňa uviedla, že napriek výpadku mnohých zamestnancov sa charita snaží, aby jej služby fungovali i naďalej a aby tento výpadok nepociťovali predovšetkým klienti. Podotkla, že i oni pociťujú nedostatok ochranných zdravotníckych pomôcok. SKCH zároveň apeluje, aby sa pri ich distribúcii pamätalo aj na sociálne odkázaných občanov a tých, ktorí sa o nich starajú. "Za najohrozenejšiu skupinu považujeme ľudí bez domova, pre ktorých je nevyhnutné z verejných zdrojov zabezpečiť ubytovanie v prípade karantény alebo izolácie po pozitívnych testoch a miesta na denný pobyt ako preventívne opatrenie," dodala Molnárová.