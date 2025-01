Charles Schwab zvýšil zisk vo 4. kvartáli minulého roka o vyše 70 %

Westlake 21. januára (TASR) - Americká spoločnosť finančných služieb Charles Schwab zaznamenala vo 4. kvartáli minulého roka rast čistého zisku o vyše 70 % a v prípade upraveného zisku prekonala očakávania trhov. Výsledky podporil najmä rast príjmov z poplatkov za správu aktív. Informovali o tom agentúra Reuters a portál RTTNews.



Spoločnosť v utorok oznámila, že vo 4. štvrťroku dosiahla čistý zisk 1,84 miliardy USD (1,78 miliardy eur). V medziročnom porovnaní to predstavuje rast o 76 %.



Bez započítania mimoriadnych položiek dosiahol zisk 1,97 miliardy USD a na akciu 1,01 USD, zatiaľ čo pred rokom to bolo 68 centov/akcia. Spoločnosť tak prekonala očakávania ekonómov, ktorí počítali s upraveným ziskom na akciu na úrovni 91 centov.



Celkové výnosy spoločnosti dosiahli 5,33 miliardy USD. Oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho roka to predstavuje zvýšenie o 19,5 %.



Výsledky Charles Schwab do veľkej miery ovplyvnili príjmy z poplatkov za správu aktív a administratívu. Za 4. kvartál dosiahli 1,51 miliardy USD, čo medziročne predstavuje rast o 22 %. Celkový objem klientskych aktív vzrástol o 19 % na 10,10 bilióna USD.



(1 EUR = 1,0357 USD)