Chatbot finančnej správy sa blíži k hranici 150.000 používateľov

Bratislava 7. apríla (TASR) – Finančná správa (FS) SR zaevidovala v prvom štvrťroku takmer 35.000 nových unikátnych používateľov jej chatbota Taxana. Komunikáciu s týmto automatickým informačným systémom si tak od jeho spustenia v septembri 2018 vyskúšalo takmer 150.000 Slovákov. Taxana pomáha v priamej komunikácii s klientom aj v týchto dňoch. Jej obsah finančná správa pravidelne aktualizuje o opatrenia prijímané v súvislosti s koronakrízou, informovala v utorok hovorkyňa FS Ivana Skokanová.



"Taxana naberá v týchto časoch na popularite. Len za prvý kvartál 2020 ju využilo ako zdroj informácií 34.203 nových unikátnych požívateľov. Za uplynulý rok použilo Taxanu ako zdroj informácií 114.000 unikátnych používateľov," spresnila Skokanová. Najvyhľadávanejšími témami za prvý štvrťrok boli podľa nej informácie o daňových priznaniach, eKase, ale aj všeobecné informácie o dani z príjmov či dani z pridanej hodnoty.



Finančná správa zabezpečuje pravidelný obsahový rozvoj svojho chatbota, a to o legislatívne zmeny, ktoré schvaľujú poslanci Národnej rady SR. Reaguje tak na všetky opatrenia prijímané v legislatíve, ktoré majú za cieľ uľahčiť situáciu daňovníkov v čase koronakrízy. Informácie na podporu občanov a podnikateľov v rámci tejto aktuálnej témy využilo len za obdobie desiatich dní od vzniku takejto funkcionality viac ako 3000 unikátnych používateľov. "Aj to je dôkazom, že Taxana pre klientov predstavuje jednoduchý spôsob, ako získať informácie a nemusieť čakať na telefonické spojenie s call centrom či ich vyhľadávať na internete," dodala hovorkyňa.



Aplikácia Taxana slúži na zabezpečenie automatizovanej komunikácie medzi občanmi a finančnou správou, a to tak prostredníctvom portálu finančnej správy, ako aj na sociálnej sieti. Finančná správa bola prvá štátna inštitúcia, ktorá takýto automatizovaný chat zaviedla do komunikácie so svojimi klientmi.