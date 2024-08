San Francisco 31. augusta (TASR) - Jazykový model založený na strojovom učení ChatGPT prekročil hranicu 200 miliónov používateľov. Podľa vývojárskej spoločnosti OpenAI to znamená, že počet používateľov aktívnych aspoň raz mesačne sa od novembra minulého roka zdvojnásobil. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



Koncern Meta, ktorý prevádzkuje sociálne siete, ako sú Facebook či Instagram, okamžite zareagoval údajmi o používaní svojho modelu umelej inteligencie Meta AI. Podľa šéfa spoločnosti Marka Zuckerberga Meta AI má teraz 400 miliónov mesačných aktívnych používateľov a 185 miliónov ho používa aspoň raz týždenne. Koncern integruje Meta AI do svojich aplikácií, ktoré majú niekoľko miliárd používateľov.



ChatGPT pred vyše rokom spustil boom umelej inteligencie (AI). Takéto jazykové modely, ako je ChatGPT, dokážu formulovať texty, písať softvérový kód či sumarizovať informácie. Ich princíp spočíva v tom, že slovo za slovom odhadujú pokračovanie vety.



Podľa mediálnych správ spoločnosť OpenAI chce v rámci aktuálneho kola financovania získať nový kapitál v celkovej výške približne 100 miliárd USD (90,2 miliardy eur). Medzi potenciálnymi investormi sú údajne aj Apple či Nvidia.



Obe spoločnosti by mohli byť veľmi dôležitými partnermi pre budúcnosť modelu ChatGPT. Apple v júni ohlásil partnerstvo s OpenAI, čo by mohlo výrazne zvýšiť počet používateľov modelu ChatGPT.



Čipy spoločnosti Nvidia sú zasa kriticky dôležité pre aplikácie s umelou inteligenciou v dátových centrách. Sú drahé a ich nová generácia s názvom Blackwell bude k dispozícii len v malých množstvách, prinajmenšom po uvedení na trh v najbližších mesiacoch.



Najväčším investorom do modelu ChatGPT je aktuálne Microsoft. OpenAI využila miliardy od softvérového koncernu na financovanie ďalšieho vývoja chatbota. Microsoft teraz integruje technológiu OpenAI do všetkých svojich produktov.



(1 EUR = 1,1087 USD)