Chcete cestovať so zvieraťom v lietadle? Treba splniť tieto podmienky

Bratislava 8. augusta (TASR) - Prepravu zvierat na palube lietadla neumožňuje každý dopravca. Výnimkou býva iba vodiaci pes. Overiť si preto treba vopred prepravné podmienky konkrétneho prepravcu. Prevoz zvieraťa musí cestujúci dopravcovi vopred nahlásiť a zaplatiť zaň podľa cenníka leteckej spoločnosti. Živé zvieratá pritom môžu byť prepravované iba do krajín, ktorých miestne zákony to povoľujú. Ako cestovať s domácimi zvieratami poradila hovorkyňa Letiska M. R. Štefánika v Bratislave Veronika Demovičová.



"Ak to dopravca vo svojich prepravných podmienkach povoľuje, na palube lietadla môže byť s cestujúcim aj jeho štvornohý miláčik - obvykle sa to vzťahuje na psa, mačku, králika alebo činčilu. Zviera musí byť umiestnené v špeciálnej prepravke s pevným nepriepustným dnom a otvormi na dýchanie, pričom letecká spoločnosť si stanovuje hmotnostné a rozmerové limity nielen na samotnú prepravku, ale i prepravované zviera," informovala Demovičová.



Zvieratá možno letecky prepravovať aj v batožinovom priestore lietadla. Schránku so zvieraťom treba označiť menom, adresou a telefónnym číslom prepravovateľa, poradila Demovičová. Doplnila, že cestujúci by mali pripojiť aj inštrukcie na kŕmenie zvieraťa.



Pri cestovaní do zahraničia so zvieraťom netreba zabúdať ani na príslušné doklady. Tie by mali obsahovať informáciu o zdravotnom stave zvieraťa potvrdenú veterinárom či o očkovaní zvieraťa proti besnote. "Niektoré krajiny zároveň ukladajú prísne karanténne predpisy na každé zviera, ktoré vstúpi do krajiny," upozornila hovorkyňa.



Poplatky za prepravu u dopravcov môžu byť rôzne. Niektorí majú pevne stanovenú sadzbu, u iných sa môže líšiť podľa hmotnosti zvieraťa vrátane prepravného kontajnera, rozmerov prepravky a vzdialenosti cieľovej destinácie. "Preto je potrebné, aby sa cestujúci s podmienkami leteckého dopravcu pred samotnou kúpou letenky vopred dôkladne oboznámil," prízvukovala Demovičová.



Upozornila tiež, že väčšina dopravcov nepovoľuje na palube lietadla prepravu hadov a iných plazov, divých či dravých zvierat ani bojových plemien psov. Na palubu lietadla zvyčajne nemožno zobrať ani vtáky.



Výnimkou sú vodiace psy pre osoby so zrakovým postihnutím, tie väčšina leteckých spoločností umožňuje prepravovať bezplatne. "Je potrebné mať so sebou európsky pas pre zvieratá - EU pet passport, prípadne dokumentáciu potvrdzujúcu výcvik asistenčného psa," uzavrela Demovičová.