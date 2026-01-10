< sekcia Ekonomika
Chcete kúpiť investičný pozemok? Tieto sú najvhodnejšie
Autor TASR
Bratislava 10. januára (TASR) - Kúpa pozemku môže byť z investičného hľadiska výhodná, no jeho budúce využitie a zhodnotenie závisí od druhu pozemku a platných pravidiel. Rozdiely medzi stavebnými a poľnohospodárskymi pozemkami ovplyvňujú nielen cenu, ale aj možnosti delenia, výstavby a dedenia. Najvhodnejšia je kúpa stavebných pozemkov, ktoré sú síce drahšie, ale ich zhodnotenie je istejšie, uviedla Karin Zápalová z realitnej kancelárie Karin & Partners.
„Hoci poľnohospodárska pôda alebo lesný pozemok môžu byť zaujímavou investíciou z hľadiska nižšej ceny, stavebné pozemky sú, boli a zrejme aj budú drahšie, ale ich zhodnotenie je istejšie. Navyše sú možnosti nakladania so stavebným pozemkom flexibilnejšie. Dá sa využiť na stavbu a potom predať, môže sa predať ako stavebný pozemok alebo ostať v rodine a dediť sa z generácie na generáciu,“ upozornila Zápalová.
Na poľnohospodársku pôdu, ktorá sa nachádza v extraviláne, platí zákaz drobenia pozemkov. Znamená to, že sa nesmie deliť na parcely menšie ako 3000 metrov štvorcových (m2) a rovnako nesmie vzniknúť k jednotlivej parcele ani spoluvlastnícky podiel, ktorý by predstavoval menšiu výmeru. Rovnaké obmedzenia platia aj pre lesné pozemky, kde je hraničná minimálna výmera 5000 m2.
„To, samozrejme, nevylučuje lesné pozemky alebo poľnohospodársku pôdu z kategórie potenciálne výhodných investícií, ale oplatí sa vopred myslieť na to, že v prípade delenia majetku alebo dedičského konania nebudú môcť byť pozemky rozdelené rovným dielom medzi spolumajiteľov, respektíve dedičov,“ dodala Zápalová.
Kým poľnohospodársku pôdu v extraviláne je možné deliť iba za účelom výstavby, k čomu musí byť vopred schválený územný plán alebo územné rozhodnutie, iné pravidlá platia pre pôdu v obci, respektíve v meste. Tam sa dá orná pôda či záhrada rozdeliť bez podobných obmedzení, je teda zaujímavou investíciou vzhľadom na súčasné masívne rozširovanie obytných zón. Možný je aj jej ďalší predaj po častiach.
Kúpiť poľnohospodársku pôdu na periférií za nízku cenu môže byť dobrou investíciou, ak je šanca, že by pozemky mohli byť prekvalifikované na stavebné. Podľa odborníčky je však vhodné sa pri takejto kúpe obrátiť na skúseného realitného makléra, ktorý ovláda miestne plány výstavby aj spôsob uvažovania kompetentných ľudí o budúcnosti danej lokality.
Možnou investíciou je aj kúpa lesa. V lese sa však dá stavať iba na základe stavebného povolenia, ak by ho stavebný úrad vydal, čo je však málo pravdepodobné, keďže ochrana lesov obsahuje veľa zakázaných alebo obmedzených činností.
Zhodnotiť vlastníctvo lesa ťažbou dreva tiež nie je jednoduché. Za hospodárenie v lese je zodpovedný odborný lesný hospodár a využívať drevo z neho sa môže len po vyznačení ťažby a na základe písomného súhlasu odborného lesného hospodára. Ťažba kvalitného dreva je však možná v priemere raz za sto rokov v čase rubnej zrelosti porastu. Počas tohto obdobia prináša vlastníctvo lesa najmä náklady a financie z prípadných prerezávok či prebierok výraznejšie zisky neprinášajú.
