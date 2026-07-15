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Chcete si poistiť motocykel? Nemala by vám uniknúť táto maličkosť
Niektoré poisťovne vnímajú motorkárov ako rizikovejších klientov, čo zvyšuje cenu poistného.
Autor TASR
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Bratislava 15. júla (TASR) - Asistenčné služby patria medzi najvýznamnejšie benefity moderného poistenia motocyklov. Sú súčasťou povinného zmluvného poistenia (PZP), havarijného aj cestovného poistenia, pričom v niektorých prípadoch je možné uzatvoriť ich aj samostatne. Niektoré poisťovne podľa spoločnosti FinGO.sk postupne rozširujú limity asistenčných služieb pri havarijnom poistení motocyklov tak, aby boli porovnateľné s asistenciami poskytovanými pri osobných vozidlách.
„Klient si môže asistenčné služby poistiť aj samostatne. V praxi ide o služby, ktoré motorkári využívajú veľmi často. Zahŕňajú napríklad opravu na mieste, odťah motocykla, repatriáciu, náhradnú dopravu, ubytovanie, pomoc pri defekte alebo pri dotankovaní či zámene paliva. Asistencia sa poskytuje pri poruche aj pri nehode, a to na Slovensku aj v zahraničí,“ približuje riaditeľka pre neživotné poistenie vo FinGO.sk Juliana Arvaiová.
Samostatné asistenčné poistenie podľa spoločnosti nemusí byť drahé. Pri výkonnejších motocykloch s výkonom nad 11 kilowattov sa ceny pohybujú približne od 57 eur za trojmesačné krytie. Pri menších skútroch vyjde celoročné poistenie približne na 81 eur.
Kým v rámci Európy, uvádza FinGO.sk, väčšina poisťovní ponúka veľmi dobré krytie, komplikácie môžu nastať pri cestách mimo Európy. V takých prípadoch je potrebné dôkladne si preveriť rozsah poistenia a podmienky jednotlivých služieb.
Aj pri motocykloch platia štandardné poistné výluky. „Medzi najčastejšie dôvody, pre ktoré poisťovňa odmietne vyplatiť poistné plnenie, patrí jazda pod vplyvom alkoholu alebo iných návykových látok. Patria sem aj situácie, kedy vodič vedie motocykel bez platného vodičského oprávnenia, prípadne ak dôjde k úmyselnému porušeniu právnych predpisov,“ upozorňuje Arvaiová.
Pri cestách do zahraničia odborníčka odporúča nespoliehať sa len na Európsky preukaz zdravotného poistenia, ktorý rieši len neodkladnú zdravotnú starostlivosť. „Následné náklady na liečbu, hospitalizáciu, lieky či zdravotné pomôcky môže bez cestovného poistenia znášať samotný pacient. Aj preto by malo byť cestovné poistenie pri zahraničných motorkárskych výjazdoch samozrejmosťou,“ dodáva Arvaiová.
Jazda na motorke prináša nielen pocit slobody, ale aj vyššie riziko dopravnej nehody. Kolízie motocyklistov sa často končia ťažkými zraneniami alebo tragicky.
„Takmer každá siedma smrteľná dopravná nehoda na Slovensku sa týka motorkára. Na toto riziko je preto potrebné myslieť ešte pred nasadnutím na motocykel. Životné poistenie ponúka krytie pre prípad trvalých následkov úrazu, invalidity alebo smrti,“ hovorí Zuzana Dvorská, odborníčka na životné poistenie z FinGO.sk.
Niektoré poisťovne vnímajú motorkárov ako rizikovejších klientov, čo zvyšuje cenu poistného. Napriek tomu je podľa spoločnosti pri uzatváraní zmluvy dôležité jazdu na motocykli priznať. Iba vtedy získa klient istotu, že v prípade nehody dostane potrebné finančné plnenie.
„Klient si môže asistenčné služby poistiť aj samostatne. V praxi ide o služby, ktoré motorkári využívajú veľmi často. Zahŕňajú napríklad opravu na mieste, odťah motocykla, repatriáciu, náhradnú dopravu, ubytovanie, pomoc pri defekte alebo pri dotankovaní či zámene paliva. Asistencia sa poskytuje pri poruche aj pri nehode, a to na Slovensku aj v zahraničí,“ približuje riaditeľka pre neživotné poistenie vo FinGO.sk Juliana Arvaiová.
Samostatné asistenčné poistenie podľa spoločnosti nemusí byť drahé. Pri výkonnejších motocykloch s výkonom nad 11 kilowattov sa ceny pohybujú približne od 57 eur za trojmesačné krytie. Pri menších skútroch vyjde celoročné poistenie približne na 81 eur.
Kým v rámci Európy, uvádza FinGO.sk, väčšina poisťovní ponúka veľmi dobré krytie, komplikácie môžu nastať pri cestách mimo Európy. V takých prípadoch je potrebné dôkladne si preveriť rozsah poistenia a podmienky jednotlivých služieb.
Aj pri motocykloch platia štandardné poistné výluky. „Medzi najčastejšie dôvody, pre ktoré poisťovňa odmietne vyplatiť poistné plnenie, patrí jazda pod vplyvom alkoholu alebo iných návykových látok. Patria sem aj situácie, kedy vodič vedie motocykel bez platného vodičského oprávnenia, prípadne ak dôjde k úmyselnému porušeniu právnych predpisov,“ upozorňuje Arvaiová.
Pri cestách do zahraničia odborníčka odporúča nespoliehať sa len na Európsky preukaz zdravotného poistenia, ktorý rieši len neodkladnú zdravotnú starostlivosť. „Následné náklady na liečbu, hospitalizáciu, lieky či zdravotné pomôcky môže bez cestovného poistenia znášať samotný pacient. Aj preto by malo byť cestovné poistenie pri zahraničných motorkárskych výjazdoch samozrejmosťou,“ dodáva Arvaiová.
Jazda na motorke prináša nielen pocit slobody, ale aj vyššie riziko dopravnej nehody. Kolízie motocyklistov sa často končia ťažkými zraneniami alebo tragicky.
„Takmer každá siedma smrteľná dopravná nehoda na Slovensku sa týka motorkára. Na toto riziko je preto potrebné myslieť ešte pred nasadnutím na motocykel. Životné poistenie ponúka krytie pre prípad trvalých následkov úrazu, invalidity alebo smrti,“ hovorí Zuzana Dvorská, odborníčka na životné poistenie z FinGO.sk.
Niektoré poisťovne vnímajú motorkárov ako rizikovejších klientov, čo zvyšuje cenu poistného. Napriek tomu je podľa spoločnosti pri uzatváraní zmluvy dôležité jazdu na motocykli priznať. Iba vtedy získa klient istotu, že v prípade nehody dostane potrebné finančné plnenie.