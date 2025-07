Chcete si požičať auto v zahraničí? Urobte túto vec a ušetríte peniaze

Bratislava 17. júla (TASR) - Zapožičanie auta v zahraničí je dobré si rezervovať vopred online. Online rezervácie často ponúkajú výhodnejšiu cenu a spotrebiteľ má čas oboznámiť sa so zmluvnými podmienkami či preveriť si dôveryhodnosť požičovne. Poradila to spotrebiteľská organizácia dTest.



„Zapožičanie vozidla až na mieste dovolenky síce ušetrí nejaký čas pri plánovaní, no online rezervácia ponúka viacero výhod - zabezpečí konkrétnu kategóriu vozidla na požadovaný termín a často aj výhodnejšiu cenu. Spotrebiteľ má navyše čas na oboznámenie sa so zmluvnými podmienkami a môže si overiť dôveryhodnosť požičovne cez recenzie iných zákazníkov,“ uviedla riaditeľka dTest Eduarda Hekšová. Doplnila, že človek môže byť po príchode do destinácie pod časovým tlakom a v dôsledku jazykovej bariéry uzavrieť nevýhodnú zmluvu.



Spotrebiteľská organizácia upozornila, že požičovne vozidiel je dobré si vopred preveriť. Pripomenula, že vozidlo uvedené pri rezervácii je len ilustračné, požičovňa však musí zabezpečiť vozidlo rovnakej triedy. Špeciálne požiadavky, ako sú automatická prevodovka či väčší počet miest na sedenie, je potrebné dohodnúť vopred.



Pozor si podľa dTestu treba dať aj na spôsob platby. Nie všetky požičovne v dovolenkových destináciách totiž akceptujú debetné karty. Auto sa síce dá požičať aj s debetnou kartou, požičovne však môžu žiadať doplatiť si plné poistenie či požadovať vyššiu zálohu. Mladší vodiči by si mali vopred preveriť podmienky požičania auta, pre vodičov do 25 rokov môže byť požičanie drahšie.



„Zároveň je nevyhnutné, aby každý, kto bude vozidlo riadiť, bol uvedený v zmluve. To je dôležité najmä v prípade nehody alebo inej škody. Pokiaľ by v čase incidentu riadila automobil osoba, ktorá nie je uvedená v zmluve, požičovňa či poisťovňa môže odmietnuť krytie za vzniknutú škodu,“ upozornila Hekšová.



Pri cestovaní mimo EÚ, Európskeho hospodárskeho priestoru a Švajčiarska treba mať medzinárodný vodičský preukaz. Pred cestou do zahraničia sa treba tiež oboznámiť s dopravnými predpismi a šoférskymi zvyklosťami v danej krajine, poradil dTest.



Pri preberaní požičaného vozidla treba skontrolovať odovzdávací protokol, spolu so zástupcom požičovne zaznamenať technický a vizuálny stav vozidla, skontrolovať množstvo paliva a stav auta zdokumentovať fotografiami. Rovnaký postup je dobré zopakovať aj pri odovzdaní auta, upozornila spotrebiteľská organizácia.



Poradila tiež, aby sa spotrebiteľ vopred informoval o spôsobe platenia mýta a diaľničných poplatkov v danej krajine, prípadnom obmedzení počtu najazdených kilometrov na deň či dobu požičania či poplatku za vrátenie vozidla na inom mieste. Zistiť by si tiež mal čo zahŕňa konečná cena za požičanie vozidla, termín a čas vrátenia vozidla i to, či sa platí poplatok za jeho upratanie.