Chcete si vyskúšať programovanie zadarmo?

O Ladies’ Coding Night

Podujatie Ladies’ Coding Night sa bude konať online cez nástroj ZOOM. Je určené pre ženy a dievčatá, ktoré chcú stretnúť podobne naladených ľudí a užiť si večer s Green Fox Academy. Je dobré vedieť, že ak sa chcete zúčastniť workshopovej časti, nepotrebujete žiadne predchádzajúce skúsenosti s programovaním, je určený pre úplných začiatočníkov. Podujatie je zadarmo, potrebná je len registrácia, ktorú môžete urobiť na nasledujúcom



O Workshope základov programovania

Podujatie sa bude konať cez nástroj ZOOM. Je určený pre všetkých, ktorí chcú stretnúť podobne naladených ľudí a užiť si večer s Green Fox Academy. Ak sa chcete zúčastniť, nepotrebujete žiadne predchádzajúce skúsenosti s programovaním, je určený pre úplných začiatočníkov. Podujatie je zadarmo, potrebná je len registrácia, ktorú môžete urobiť na nasledujúcom



O Green Fox Academy

Green Fox Academy je IT bootcamp v Prahe, Budapešti a na Slovensku, ktorý začal organizovať svoje prvé kurzy Junior programátora v roku 2015. Dôvodom bol čoraz väčší dopyt po talentovaných ľuďoch z IT sektora. Okrem programovania od úplných základov je Green Fox Academy výnimočná tréningom mäkkých zručností, ako je zvládanie stresu, prezentácia a tímová práca. Svojim študentom pomáha aj pri hľadaní zamestnania v IT a ponúka im 100% garanciu pracovného umiestnenia prostredníctvom viac ako 95 firiem, s ktorými spolupracuje. Osnovy sú neustále aktualizované práve podľa ich potrieb a vďaka tomuto mechanizmu si našlo uplatnenie v IT sektore až 90% absolventov.



Green Fox Academy pravidelne reaguje na digitálne zmeny na trhu. Práve to ju podnietilo k tomu, aby v roku 2018 odštartovala projekt Green Fox Coding Camp s partnermi programu Grow with Google a Accenture, ako aj Academy 4MoMs, ktorý je určený pre matky na materskej dovolenke. Táto iniciatíva získala ocenenie IT BEHAVIOR.

Podujatie Ladies’ Coding Night sa bude konať online cez nástroj ZOOM. Je určené pre ženy a dievčatá, ktoré chcú stretnúť podobne naladených ľudí a užiť si večer s Green Fox Academy. Je dobré vedieť, že ak sa chcete zúčastniť workshopovej časti, nepotrebujete žiadne predchádzajúce skúsenosti s programovaním, je určený pre úplných začiatočníkov. Podujatie je zadarmo, potrebná je len registrácia, ktorú môžete urobiť na nasledujúcom odkaze Podujatie sa bude konať cez nástroj ZOOM. Je určený pre všetkých, ktorí chcú stretnúť podobne naladených ľudí a užiť si večer s Green Fox Academy. Ak sa chcete zúčastniť, nepotrebujete žiadne predchádzajúce skúsenosti s programovaním, je určený pre úplných začiatočníkov. Podujatie je zadarmo, potrebná je len registrácia, ktorú môžete urobiť na nasledujúcom odkaze Green Fox Academy je IT bootcamp v Prahe, Budapešti a na Slovensku, ktorý začal organizovať svoje prvé kurzy Junior programátora v roku 2015. Dôvodom bol čoraz väčší dopyt po talentovaných ľuďoch z IT sektora. Okrem programovania od úplných základov je Green Fox Academy výnimočná tréningom mäkkých zručností, ako je zvládanie stresu, prezentácia a tímová práca. Svojim študentom pomáha aj pri hľadaní zamestnania v IT a ponúka im 100% garanciu pracovného umiestnenia prostredníctvom viac ako 95 firiem, s ktorými spolupracuje. Osnovy sú neustále aktualizované práve podľa ich potrieb a vďaka tomuto mechanizmu si našlo uplatnenie v IT sektore až 90% absolventov.Green Fox Academy pravidelne reaguje na digitálne zmeny na trhu. Práve to ju podnietilo k tomu, aby v roku 2018 odštartovala projekt Green Fox Coding Camp s partnermi programu Grow with Google a Accenture, ako aj Academy 4MoMs, ktorý je určený pre matky na materskej dovolenke. Táto iniciatíva získala ocenenie IT BEHAVIOR.

Bratislava 19. júla (OTS) - S príležitosťou vyskúšať si základy programovania úplne zadarmo prichádza IT bootcamp Green Fox Academy, ktorý prináša aj špeciálny online event určený iba pre ženy.Protipandemické opatrenia priniesli na Slovensku v priebehu posledného roka dopyt po technológiách a s ním aj historicky najväčší dopyt po IT odborníkoch a odborníčkach. Najžiadanejší sú podľa najväčšieho slovenského pracovného portálu Profesia.sk programátori/ky, ktorí ovládajú jazyky Java, JavaScript, C#, C++ či Python.A práve preto prichádza bootcamp Green Fox Academy s iniciatívou prilákať do IT sveta viac ľudí a ukázať im, že programovanie nie je iba mužskou záležitosťou. Nádejné programátorky sa môžu tešiť na online večer plný kódovania -, užPre nádejných programátorov a programátorky je pripravený online, ktorý sa uskutočníRegistrácia je možná na www.greenfoxacademy.sk V rámci podujatia Ladies’ Coding Night ponúkne možnosť vyskúšať si zadarmo základy programovania v Javascripte. Workshopom ich bude sprevádzať mentorka Amy Hriadelová, ktorá v Green Fox Academy vedie aj kurzy Junior programátora.vysvetľuje, mentorka z Green Fox Academy.V rámci druhej časti Ladies’ Coding Night je naplánovaná diskusia na tému „Ako naštartovať kariéru v IT”. Jednou z hostiek je Nikola Richterová z najväčšieho pracovného portálu Profesia.sk, ktorá porozpráva o aktuálnom rekordnom počte pracovných ponúk v IT na Slovensku. Atmosféru kurzov od Green Fox Academy priblížia bývalé a súčasné študentky bootcampu.Počas workshopu ponúkne pohľad na základy Javascriptu a na jeho prepojenie s HTML a CSS. Začína sa s ľahkými konceptmi, ktoré budú vysvetlené na príkladoch.” uzatvára, PR a marketingová manažérka Green Fox Academy pre Slovensko.