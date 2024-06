Chcete v lete brigádovať? Pozor na podvodné ponuky

Bratislava 2. júna (TASR) - Letné brigády sú dobrou zárobkovou činnosťou pre študentov, tento rok ich však bude menej. Ponuky práce by si mali študenti dôsledne prečítať, mnohé z nich môžu byť totiž podvodné. Upozornila na to odborníčka z personálnej agentúry Grafton Jitka Kouba.



Počas brigády si môžu študenti nielen dobre zarobiť, ale aj získať skúsenosti, ktoré im neskôr pomôžu lepšie sa uplatniť v práci. Podľa Kouby bude počet pracovných ponúk tento rok nižší. A s tým súvisí aj nižšia mzda.



"Odmena za jednoduché a pomocné práce, napríklad v obchode alebo v typicky letných službách ako sú kúpaliská či rôzne dovolenkové aktivity, býva približne päť až 6,50 eura za hodinu. Lepšie platené sú potom brigády, ktoré sú buď fyzicky náročnejšie, alebo si vyžadujú odborné znalosti, prípadne predchádzajúcu prax v odbore," uviedla.



Odborníčka radí, aby si študenti hľadali brigády včas, na počet ponúk totiž vplýva aj nepriaznivá situácia v ekonomike. Podľa nej firmy stále pociťujú následky vysokej inflácie a útlmu spotrebiteľského dopytu, preto sa snažia znížiť náklady na brigádnikov a prácu, na ktorú si ich v minulosti najímali. Pre mnohých sú však lákavé aj ponuky zo zahraničia. Obľúbené sú najmä krajiny ako Rakúsko, Nemecko, Španielsko, Taliansko či Grécko.



Okrem brigád v poľnohospodárstve si študenti vedia dobre zarobiť na stavbách, v skladoch či vo výrobe. V zahraničí je zvýšený dopyt aj po práci v cestovnom ruchu, kde napríklad hotely hľadajú animátorov alebo výpomoc do reštaurácie, barov, prípadne na upratovanie. Podľa odborníčky by si však mali študenti pri hľadaní ponúk zo zahraničia dávať pozor. Podvodné môžu byť tie, ktoré vopred žiadajú zaplatiť zálohu či poplatok za sprostredkovanie.



Peniaze nemusia byť len jediným benefitom letných brigád. Podľa odborníčky si môžu študenti nájsť prácu aj vo svojom odbore a získať tak prax, prípadne sa zdokonaliť v cudzom jazyku. To však viac platí pre pracovné ponuky zo zahraničia. Na Slovensku zvyčajne brigády neponúkajú ďalší kariérny rast.



"Napríklad pozície v administratíve, o ktoré je medzi uchádzačmi o brigády veľký záujem, mávajú skôr dlhodobý charakter. Vyslovene letné brigády v kanceláriách nie sú v ponuke najmä preto, že zaučenie pracovníka trvá dlhšie a investovať doňho takéto úsilie len pre pár týždňov prázdninovej výpomoci nie je zmysluplné," uzavrela Kouba.