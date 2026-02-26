< sekcia Ekonomika
Chcete získať späť zaplatenú daň? Musíte splniť tieto podmienky
Daňový úrad má lehotu 40 dní od termínu na podanie daňového priznania.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 26. februára (TASR) - Dôchodcovia, ktorí si privyrábajú, majú možnosť získať späť daň, ktorú im zamestnávateľ zrazil počas roka. Musia však podať daňové priznanie (DP) a ich maximálny príjmový limit nemôže presiahnuť 2876,90 eura. Upozornila na to špecialistka pre PR a internú komunikáciu Slovenskej komory daňových poradcov (SKDP) Martina Rybanská.
Pripomenula, že zarábajúci dôchodca je povinný podať daňové priznanie rovnako ako štandardný daňovník. Svoje zdaniteľné príjmy si musí daňovo vysporiadať vo väzbe na ich výšku. „Ak jeho celkové zdaniteľné príjmy boli vyššie ako 50 % nezdaniteľnej časti základu dane (NČZD), teda 2876,90 eura počas minulého roka, je povinný podať daňové priznanie. Do úhrnu zdaniteľných príjmov sa zahŕňajú všetky príjmy, ktoré sú predmetom dane a nie sú od dane z príjmov oslobodené, napríklad príjmy zo závislej činnosti, z podnikania alebo inej samostatnej zárobkovej činnosti, predaja či prenájmu nehnuteľnosti a podobne,“ priblížila daňová poradkyňa a členka SKDP Dagmar Bednáriková.
Rozdiel oproti klasickým daňovníkom je podľa nej v uplatnení NČZD. Pracujúci dôchodcovia si ju nemôžu ako poberatelia dôchodkov uplatniť, respektíve si ju môžu uplatniť len čiastkovo. Závisí to od výšky celoročného dôchodku, ako aj obdobia, odkedy dôchodok poberajú, vysvetlila odborníčka.
Daňové priznanie môžu pracujúci seniori podať aj na dobrovoľnej báze. „Ak im zamestnávateľ zrážal preddavky na daň a ich celoročný zárobok nepresiahol hranicu 2876,90 eura, z hľadiska optimalizácie príjmov je pre nich výhodné, ak daňové priznanie podajú. Vznikne im preplatok na dani a všetky preddavky sa im tak vrátia,“ konštatovala.
Samotné ročné zúčtovanie od zamestnávateľa im však na vrátenie preplatku nestačí. Získať ho môžu len na základe daňového priznania. „Zamestnávateľ nemôže vrátiť daň, tá sa v tomto prípade vyrubuje len daňovým priznaním, nie ročným zúčtovaním. Preddavky im budú vrátené aj v tom prípade, aj keby nemali nárok na NČZD. Ide o legálnu možnosť, ktorú môžu využiť a získať tak až stovky eur za rok,“ vyčíslila Bednáriková.
V daňovom priznaní musia zaškrtnúť možnosť „Žiadam o vrátenie preplatku“, a to buď na účet alebo poštou. Daňový úrad má lehotu 40 dní od termínu na podanie daňového priznania. „Dôchodcovia si aspoň čiastočne môžu eliminovať obmedzenie pri uplatnení nezdaniteľnej časti, keďže nárok na ňu nemajú, resp. majú len v obmedzenej výške,“ dodala daňová poradkyňa s tým, že ak mal senior iba dôchodok a žiadne iné zdaniteľné príjmy, nemá povinnosť podať daňové priznanie.
Pripomenula, že zarábajúci dôchodca je povinný podať daňové priznanie rovnako ako štandardný daňovník. Svoje zdaniteľné príjmy si musí daňovo vysporiadať vo väzbe na ich výšku. „Ak jeho celkové zdaniteľné príjmy boli vyššie ako 50 % nezdaniteľnej časti základu dane (NČZD), teda 2876,90 eura počas minulého roka, je povinný podať daňové priznanie. Do úhrnu zdaniteľných príjmov sa zahŕňajú všetky príjmy, ktoré sú predmetom dane a nie sú od dane z príjmov oslobodené, napríklad príjmy zo závislej činnosti, z podnikania alebo inej samostatnej zárobkovej činnosti, predaja či prenájmu nehnuteľnosti a podobne,“ priblížila daňová poradkyňa a členka SKDP Dagmar Bednáriková.
Rozdiel oproti klasickým daňovníkom je podľa nej v uplatnení NČZD. Pracujúci dôchodcovia si ju nemôžu ako poberatelia dôchodkov uplatniť, respektíve si ju môžu uplatniť len čiastkovo. Závisí to od výšky celoročného dôchodku, ako aj obdobia, odkedy dôchodok poberajú, vysvetlila odborníčka.
Daňové priznanie môžu pracujúci seniori podať aj na dobrovoľnej báze. „Ak im zamestnávateľ zrážal preddavky na daň a ich celoročný zárobok nepresiahol hranicu 2876,90 eura, z hľadiska optimalizácie príjmov je pre nich výhodné, ak daňové priznanie podajú. Vznikne im preplatok na dani a všetky preddavky sa im tak vrátia,“ konštatovala.
Samotné ročné zúčtovanie od zamestnávateľa im však na vrátenie preplatku nestačí. Získať ho môžu len na základe daňového priznania. „Zamestnávateľ nemôže vrátiť daň, tá sa v tomto prípade vyrubuje len daňovým priznaním, nie ročným zúčtovaním. Preddavky im budú vrátené aj v tom prípade, aj keby nemali nárok na NČZD. Ide o legálnu možnosť, ktorú môžu využiť a získať tak až stovky eur za rok,“ vyčíslila Bednáriková.
V daňovom priznaní musia zaškrtnúť možnosť „Žiadam o vrátenie preplatku“, a to buď na účet alebo poštou. Daňový úrad má lehotu 40 dní od termínu na podanie daňového priznania. „Dôchodcovia si aspoň čiastočne môžu eliminovať obmedzenie pri uplatnení nezdaniteľnej časti, keďže nárok na ňu nemajú, resp. majú len v obmedzenej výške,“ dodala daňová poradkyňa s tým, že ak mal senior iba dôchodok a žiadne iné zdaniteľné príjmy, nemá povinnosť podať daňové priznanie.