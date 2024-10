Chcú aktualizovať obsah a informácie o príspevkovom doplnkovom fonde

Bratislava 11. októbra (TASR) - Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR chce vydať nanovo opatrenie, ktorým sa ustanoví obsah a informácie o príspevkovom doplnkovom dôchodkovom fonde. Cieľom je aktualizovať informácie pre existujúcich aj budúcich užívateľov doplnkového dôchodkového sporenia, teda tretieho piliera. Vyplýva to z predbežnej informácie návrhu opatrenia, ktorým sa ustanovujú rozsah, obsah, forma aj spôsob priebežnej aktualizácie či lehoty na zverejnenie informácií o doplnkovom dôchodkovom fonde z dielne MPSVR.



"Obsahom kľúčových informácií budú najmä všeobecné informácie, zrozumiteľné vysvetlenie investičných cieľov príspevkového doplnkového dôchodkového fondu, odporúčanie týkajúce sa vekového profilu účastníka, informácia o výkonnosti príspevkového doplnkového dôchodkového fondu (scenáre očakávanej výkonnosti príspevkového doplnkového dôchodkového fondu v závislosti od investičného horizontu a súhrnného ukazovateľa rizika) a informácia o nákladovosti príspevkového doplnkového dôchodkového fondu," uviedlo MSVR.



Doplnilo, že aktualizácia tohto opatrenia je potrebná aj z dôvodu úpravy dôchodkovej prognózy, ktorá by mala byť doplnená aj o dobrovoľné dôchodkové schémy. Jej zámerom je zlepšiť informovanosť o budúcich dôchodkových nárokoch nielen z povinného dôchodkového systému, teda prvého a druhého piliera. Sociálna poisťovňa má podľa rezortu práce poslať dôchodkovú prognózu prvýkrát svojim poistencom v roku 2026.



MPSVR spresnilo, že zjednotiť by sa mali najmä pravidlá a parametre na porovnanie výnosov medzi jednotlivými fondmi a piliermi.