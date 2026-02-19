< sekcia Ekonomika
Chcú obnoviť internáty v Ružomberku a Liptovskom Mikuláši
Internát Spojenej školy v Ružomberku zabezpečuje počas dní školského vyučovania ubytovanie a výchovu mládeže.
Autor TASR
Žilina 19. februára (TASR) - Žilinský samosprávny kraj (ŽSK) chce obnoviť internát Spojenej školy v Ružomberku za približne 1,8 milióna eur a internát Obchodnej akadémie v Liptovskom Mikuláši za zhruba 1,8 milióna eur. Pri modernizácii budov sa počíta so znížením energetickej náročnosti a zlepšením komfortu ubytovania študentov. Žilinskí krajskí poslanci na tohtotýždňovom rokovaní schválili prípravu žiadostí o podporu zo Štátneho fondu rozvoja bývania na obnovu internátov.
Internát Spojenej školy v Ružomberku zabezpečuje počas dní školského vyučovania ubytovanie a výchovu mládeže. „Cieľom úprav je zvýšenie hospodárnosti internátu, zabezpečenie bezbariérovosti a dobudovanie sociálneho zázemia a izby pre imobilných. Návrh počíta s celkovým zateplením obvodových konštrukcií spojovacej chodby, výmenou okenných a dverných otvorov na fasáde, výmena hydroizolácie a tepelnej izolácie strechy,“ uviedli zo ŽSK.
Predmetom projektového zámeru modernizácie školského internátu Obchodnej akadémie v Liptovskom Mikuláši sú stavebné úpravy, zníženie energetickej náročnosti školského internátu a vstupnej časti do školského internátu. „Realizovať sa bude komplexná obnova exteriéru budovy, t. j. zateplenie obvodového plášťa, zateplenie strešnej konštrukcie, výmena otvorových konštrukcií, osadenie fotovoltickej elektrárne na strechu budovy vstupnej časti, nový bleskozvod,“ spresnili zo ŽSK.
V interiéri budovy má dôjsť k výmene výťahu, obnove hygienických priestorov vo vestibule, elektrickej protipožiarnej signalizácie, hlasovej signalizácie požiaru, výmene časti rozvodov vykurovania a vykurovacích telies.
Internát Spojenej školy v Ružomberku zabezpečuje počas dní školského vyučovania ubytovanie a výchovu mládeže. „Cieľom úprav je zvýšenie hospodárnosti internátu, zabezpečenie bezbariérovosti a dobudovanie sociálneho zázemia a izby pre imobilných. Návrh počíta s celkovým zateplením obvodových konštrukcií spojovacej chodby, výmenou okenných a dverných otvorov na fasáde, výmena hydroizolácie a tepelnej izolácie strechy,“ uviedli zo ŽSK.
Predmetom projektového zámeru modernizácie školského internátu Obchodnej akadémie v Liptovskom Mikuláši sú stavebné úpravy, zníženie energetickej náročnosti školského internátu a vstupnej časti do školského internátu. „Realizovať sa bude komplexná obnova exteriéru budovy, t. j. zateplenie obvodového plášťa, zateplenie strešnej konštrukcie, výmena otvorových konštrukcií, osadenie fotovoltickej elektrárne na strechu budovy vstupnej časti, nový bleskozvod,“ spresnili zo ŽSK.
V interiéri budovy má dôjsť k výmene výťahu, obnove hygienických priestorov vo vestibule, elektrickej protipožiarnej signalizácie, hlasovej signalizácie požiaru, výmene časti rozvodov vykurovania a vykurovacích telies.