Chcú odpredať areál Železničnej polikliniky v Žiline za 2,6 mil. eur
Žilina 27. októbra (TASR) - Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) plánujú odpredať areál Železničnej polikliniky v Žiline za 2.605.000 eur bez dane z pridanej hodnoty (DPH). Novým vlastníkom areálu by sa mal stať súčasný nájomca - spoločnosť Medcentrum Medika. Vyplýva to z návrhu na povolenie výnimky podľa zákona o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby, ktorý je v medzirezortnom pripomienkovom konaní.
Verejné ponukové konanie na odpredaj areálu bolo realizované v auguste a septembri minulého roka, pričom celková všeobecná hodnota majetku bola znalcom stanovená na 1.576.042,88 eura. „Komisia na vyhodnotenie doručených cenových návrhov na predmetný majetok ako najvýhodnejšiu ponuku vyhodnotila cenový návrh spoločnosti Medcentrum Medika vo výške 2.605.000 bez DPH, ktorý bol zároveň jedinou doručenou ponukou. K tejto cene bude pripočítaná DPH podľa platných právnych predpisov,“ konštatuje sa v sprievodnej dokumentácii k predloženému návrhu.
Budúci vlastník prevádzkuje v areáli zdravotné stredisko na základe platnej nájomnej zmluvy, ktorej platnosť vyprší 31. decembra 2025. „Po zmene vlastníckych vzťahov je predpoklad kontinuálneho pokračovania v poskytovaní zdravotnej starostlivosti a súvisiacich služieb pre občanov daného regiónu,“ uvádza sa v predloženom materiáli.
ŽSR a spoločnosť Medcentrum Medika v júni uzavreli Zmluvu o uzavretí budúcej zmluvy, pričom nový vlastník areálu už uhradil finančnú zábezpeku vo výške 260.000 eur, ktorá je považovaná za prvú splátku kúpnej ceny. Finančné prostriedky získané z predaja majetku budú prioritne použité na dodatočné majetkovoprávne usporiadanie pozemkov, na ktorých sa nachádza železničná infraštruktúra hlavných tratí alebo východoslovenské prekladiská Čierna nad Tisou a Maťovce.
