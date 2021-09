Chcú podporiť rozvoj biometánu na potreby plynárenstva a dopravy

Bratislava 20. septembra (TASR) - Slovenský plynárenský a naftový zväz (SPNZ) a Slovenská bioplynová asociácia (SBA) budú spolupracovať na identifikácii a odstraňovaní technických a legislatívnych bariér pri využívaní bioplynu a biometánu v praxi. Vyplýva to z memoranda o vzájomnej spolupráci, ktoré obidve organizácie podpísali. Spolupráca sa bude týkať aj pripomienkovaní a tvorby relevantných právnych predpisov.



„Verím, že už onedlho začneme produkovať biometán aj na Slovensku a prispejeme tak k dekarbonizácii dopravy. Plynné palivá na báze biometánu ako bioCNG (stlačený plyn) a bioLNG (skvapalnený plyn) majú dokonca zápornú uhlíkovú stopu a môžu byť adekvátnou alternatívou k elektromobilite,“ komentoval podpis dokumentu prezident SPNZ Tomáš Malatinský. V prípade ťažkej nákladnej dopravy je to podľa šéfa plynárenského zväzu dokonca jediná efektívna alternatíva dekarbonizácie v súčasnosti. SPNZ má podobný dokument o vzájomnej spolupráci podpísaný aj s Národnou vodíkovou asociáciou Slovenska.



Na Slovensku aktívne pôsobí takmer 100 bioplynových staníc. V najbližších rokoch sa im skončí podpora štátu formou výkupných cien a budú sa rozhodovať čo ďalej. Ich prevádzka naráža aj v súčasnosti na mnohé legislatívne a byrokratické prekážky.



Predsedníčka SBA Patrícia Gašparcová si od spolupráce s SPNZ sľubuje väčšiu podporu pri riešení týchto problémov. „Spolupráca medzi SBA a SPNZ má poukázať na fakt, že v našej krajine vieme a chceme vyrábať zelený bioplyn, ako aj biometán či bioCNG a bioLNG. Verím, že spoločne budeme mať vyšší výtlak pri odstraňovaní bariér, ktoré komplikujú podnikanie bioplynových staníc na Slovensku. Takisto očakávame, že sa dostaneme viac do povedomia aj potenciálnych investorov, ktorých by mohla zaujímať téma ozeleňovania plynárenstva na Slovensku,“ dodala Gašparcová.