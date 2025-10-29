< sekcia Ekonomika
Chcú pokračovať v modernizácii rozvodov tepla v Turč. Tepliciach
Firma ju zabezpečí z dotácie od Environmentálneho fondu a úveru.
Autor TASR
Turčianske Teplice 29. októbra (TASR) - Teplická teplárenská spoločnosť Teplico plánuje v budúcom roku pokračovať v modernizácii rozvodov tepla v Turčianskych Tepliciach. Investícia na Kuzmányho ulici počíta s výmenou rozvodov, doplnením prepoja medzi kotolňami, ako i inštaláciou kogeneračnej jednotky na výrobu tepla a elektriny. Firma ju zabezpečí z dotácie od Environmentálneho fondu a úveru.
Projekt firmy, ktorej jedným zo spoločníkov je mesto, odobrili mestskí poslanci na svojom poslednom rokovaní. Konateľ spoločnosti Marek Ondráček na ňom spomenul, že investícia je pokračovaním projektu modernizácie rozvodov tepla v Horných Rakovciach. „Predmetom projektu je výmena existujúcich rozvodov tepla, zmena systému ohrevu vody, výmena zdrojovej časti kotolne a doplnenie prepoja medzi kotolňami Kuzmányho a Horné Rakovce,“ priblížil Ondráček.
V kotolni na Kuzmányho chce spoločnosť inštalovať kogeneračnú jednotku na pelety. Súčasťou modernizácie je aj zvýšenie podielu obnoviteľných zdrojov - biomasy - v palivovom mixe výroby tepla. „Po ukončení realizácie kogeneračná jednotka zabezpečí celoročnú výrobu tepla na ohrev vody pre Horné Rakovce aj Kuzmányho. Z pohľadu realizácie projekt nemá negatívny vplyv na prevádzku vykurovacej sústavy, technický stav infraštruktúry a domov a na životné prostredie,“ ozrejmil Ondráček.
Projekt podľa neho prináša zníženie strát v rozvodoch, zníženie energetickej náročnosti ohrevu vody a výmenu palivovej základne spolu s doplnením vlastnej výroby elektrickej energie, čo prinesie úsporu emisií skleníkových plynov.
Spoločnosť bude investíciu financovať z úverových zdrojov a s podporou Environmentálneho fondu formou dotácie, zmluvu podpísala ešte v roku 2023. Samotnú realizáciu projektu zabezpečí v roku 2026.
