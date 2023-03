Chcú pokračovať v príprave diaľnice D3 zo Žiliny po Kysucký Lieskovec

Bratislava 28. marca (TASR) - Útvar hodnoty za peniaze (ÚHP) odporúča pokračovať v príprave výstavby úseku diaľnice D3 zo Žiliny po Kysucký Lieskovec a hľadať možnosti minimalizovania nákladov. Súčasný návrh projektu je podľa jeho vyjadrenia na hranici ekonomickej návratnosti (BCR 0,97). Preto je potrebné zvážiť opodstatnenosť a adekvátnosť vyvolaných investícií.



Štúdiu uskutočniteľnosti pre 11 kilometrov dlhý úsek D3 zo Žiliny po Kysucký Lieskovec vypracovala Národná diaľničná spoločnosť (NDS). "Projekt je medzi top dopravnými prioritami na Slovensku a je v pokročilom štádiu prípravy. Diaľnica zlepší dostupnosť regiónu, zvýši bezpečnosť a skráti čas cestovania o približne polovicu," doplnil ÚHP.



Investičné náklady predstavujú takmer 600 miliónov eur. "So sumou 47,6 milióna eur na kilometer by tento úsek patril medzi najdrahšie diaľnice na Slovensku bez tunela. Dôvodom sú najmä vysoké vyvolané investície. Súčasťou projektu je aj výstavba obchvatu Brodna a spevňovanie brehov rieky Kysuce," uviedol ÚHP s tým, že prínosy projektu sa dajú zvýšiť zatraktívnením diaľnice pre lokálnu dopravu, ak sa prehodnotia parametre plánovanej súbežnej cesty.



Od roku 2022 sa ako súčasť diaľnice stavia privádzač do Kysuckého Nového Mesta. "Po plánovanom sprevádzkovaní tento rok výrazne zlepší dopravnú situáciu na vstupe do mesta. Z pohľadu vynaložených nákladov prináša v doprave mimoriadnu hodnotu za peniaze," skonštatoval ÚHP.



Pre budúce projekty na hrane návratnosti odporúča automaticky hľadať spôsoby minimalizácie nákladov. "Možnosťou je zjednodušenie technického riešenia alebo okresanie doplnkových investícií na najnevyhnutnejšie," uzavrel ÚHP.