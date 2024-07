Chcú prevziať dodávky energií do priemyselného parku v Humennom

Bratislava/Humenné 12. júla (TASR) - Na spory medzi mestom Humenné a spoločnosťou Chemes, ktorá vyrába v meste teplo a vlastní priemyselný park, reaguje aj ministerstvo hospodárstva. Štátna spoločnosť MH Teplárenský holding v dôsledku toho predložila Chemesu komerčné ponuky na prevzatie dodávok energií do priemyselného parku. TASR o tom informovala hovorkyňa Ministerstva hospodárstva (MH) SR Mária Pavlusík.



Reagujú tak na situáciu, keď spoločnosť Chemes tvrdí, že nemá peniaze na zaplatenie za plyn a elektrinu, z ktorých vyrába energie pre firmy v priemyselnom parku. O prácu by tak mohlo prísť asi 1500 ľudí. Chemes na začiatku júla informoval, že ak mestská Humenská energetická spoločnosť (HES) do 12. júla nezaplatí 4,7 milióna eur za dodané teplo od začiatku roka, nedokáže uhradiť svoj dlh a firma SPP jej zastaví dodávky surovín, čo spôsobí zastavenie výroby pre firmy v priemyselnom parku.



V záujme udržania zamestnanosti v regióne rezort hospodárstva počká s rozhodnutím o ukončení platnosti všeobecného hospodárskeho záujmu (VHZ) na dodávky plynu pre spoločnosť Chemes do konca tohto týždňa. Ak rokovania skončia neúspešne, hrozí odpojenie dodávok plynu pre spoločnosť Chemes v priebehu nasledujúceho týždňa.



Ministerstvo hospodárstva aj vláda urobili maximum pre to, aby garantovali dodávky tepla a teplej vody pre ľudí v Humennom, uviedla ministerka hospodárstva Denisa Saková (Hlas-SD).



"Okrem štátnej garancie na dodávky plynu pre výrobcu tepla sme vytvorili aj podmienky, aby mesto mohlo začať rokovať so štátnym teplárenským holdingom a mohlo priamo v meste nasadiť záložné zdroje na výrobu teplej vody, ktoré budú od 15. júla pripravené na prevádzku," doplnila ministerka s tým, že sa snažia udržať zamestnanosť v priľahlom priemyselnom parku.



Problémy s dodávkou tepla a teplej vody v meste Humenné vznikli, keď dodávateľ ohlásil neschopnosť platiť za plyn a elektrinu spoločnosti SPP. Vláda v marci vyhlásila VHZ na dodávky pre spoločnosť Chemes, čo dočasne zabezpečilo teplo a teplú vodu pre mesto a priemyselný park. Ministerstvo hospodárstva pripravilo novelu zákona o energetike, ktorú schválila Národná rada SR a podpísala hlava štátu. Rezort hospodárstva rokoval s mestom Humenné a zástupcami ministerstva vnútra, SPP a štátneho teplárenského holdingu o riešení problému. Sprostredkovali sa rokovania medzi mestom a spoločnosťou Chemes o stabilizácii situácie. Na treťom rokovaní bol stanovený dátum konca VHZ na 15. júl, keď mesto malo byť pripravené na alternatívne riešenie dodávok teplej vody.



Chemes uhradila tretinu dlhu voči SPP a plánuje uhradiť zvyšok z platieb od HES. HES však informovala, že pre súdne spory bude spornú sumu vkladať do notárskej úschovy, čo bráni včasnej úhrade dlhu. Mobilné záložné zdroje na výrobu teplej vody budú inštalované pre mesto, ale problém v priemyselnom parku pretrváva.



Rezort hospodárstva čaká na odpoveď spoločností Chemes a Priemyselný park Chemes na ponuku štátneho teplárenského holdingu na komerčnú spoluprácu. Ak nedôjde k dohode, mesto Humenné bude rozhodovať o náhradných riešeniach od MH Teplárenský holding.