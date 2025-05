Chcú rozšíriť faktory, ktoré spôsobujú prekážku na strane firiem

Bratislava 13. mája (TASR) - Rozšíriť by sa mohli vonkajšie faktory, ktoré môžu spôsobiť prekážku na strane zamestnávateľa, a to v súvislosti s podporou v čase skrátenej práce. Medzi vonkajšie faktory by sa mohli zaradiť nepredvídateľné nadnárodné hospodárske okolnosti, ako je napríklad výpadok exportu, objemu výroby alebo odbytu. Návrh novely zákona o podpore v čase skrátenej práce z dielne Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR je aktuálne v medzirezortnom pripomienkovom konaní.



„Cieľom návrhu zákona je vytvoriť legislatívne predpoklady na poskytnutie podpory v čase skrátenej práce v situáciách, keď k obmedzeniu činnosti zamestnávateľa dochádza vplyvom neočakávaných a neobvyklých ekonomických regulácií nadnárodného charakteru s vplyvom na slovenské hospodárstvo, ktoré majú za následok zníženie vývozu tovarov, zvýšené obchodné bariéry, chýbajúci zahraničný odbyt v dôsledku obchodnej vojny a nemajú vnútroštátny charakter,“ uviedlo MPSVR v dôvodovej správe.



Zamestnávateľ bude musieť podľa neho preukázať existenciu týchto nepredvídateľných okolností, ako aj skutočnosť, že ich vplyvom došlo k obmedzeniu jeho činnosti. Zároveň rezort upozornil, že javy, ako zvyšovanie cien tovarov a služieb, dôsledky inflácie, prepad dopytu alebo tržieb či ekonomické správanie obyvateľov sa nepovažujú za situáciu, na ktorú sa poskytuje podpora v čase skrátenej práce.



Toto opatrenie predstavil sociálnym partnerom na rokovaní Hospodárskej a sociálnej rady (HSR) minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš (Hlas-SD) ešte v pondelok (5. 5.). Pôjde podľa neho o prispôsobenie schémy kurzarbeit v reakcii na americké clá, ktoré môžu spôsobiť na Slovensku hospodárske škody. Štát preplatí zamestnancom 60 % mzdy a ďalších 20 % mzdy im preplatí zamestnávateľ počas šiestich mesiacov buď súvisle, alebo v období dvoch rokov. Štát preplatí mzdy pracovníkom z fondu pre skrátenú prácu, ktorý patrí do kompetencií Sociálnej poisťovne.