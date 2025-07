Chcú začať s výstavbou obchvatu Prievidze v nasledujúcom období

Prievidza/Bratislava 31. júla (TASR) - Slovenská správa ciest (SSC) plánuje začať s výstavbou prvej etapy druhej stavby obchvatu mesta Prievidza po uzatvorení dodatku k zmluve o dielo so zhotoviteľom. Predpokladá, že s prácami začne vybrané konzorcium firiem na konci augusta. Pre TASR to vo štvrtok uviedla hovorkyňa SSC Jana Lukáčová.



„Aktuálne prebieha administratívny proces podpisu dodatku k zmluve, ktorý sa bude týkať účinnosti zmluvy. Dodatkom sa definuje účinnosť zmluvy - zruší sa tzv. odkladacia podmienka 60 dní, keďže SSC poskytnutím nenávratného finančného príspevku (NFP) zabezpečila financovanie diela,“ vysvetlila Lukáčová. Cestári podľa nej predpokladajú, že sa práce začnú na konci augusta tohto roka, o presnom termíne budú informovať.



Zmluvu o poskytnutí NFP vo výške viac ako 24 miliónov eur na vybudovanie stavby Obchvat mesta Prievidza I. etapa 2. stavba - MZ v trase budúcej I/64 z Programu Slovensko zverejnilo Ministerstvo dopravy SR v centrálnom registri zmlúv, účinnosť nadobudla v utorok (29. 7.). Celková výška oprávnených výdavkov predstavuje 24.613.070,02 eura, v rovnakej výške je i NFP. SSC získala na realizáciu národného projektu zdroje v rámci uzavretej výzvy.



Druhú stavbu prvej etapy obchvatovej komunikácie má na základe výsledku verejnej súťaže postaviť Eurovia SK, Eurovia CZ a SMS za viac ako 23 miliónov eur. Zmluvu na výstavbu zverejnila SSC v centrálnom registri zmlúv začiatkom apríla. SSC vtedy uviedla, že zmluva nadobudne účinnosť 60. kalendárny deň po tom, ako bude zhotoviteľovi doručené písomné oznámenie objednávateľa o tom, že objednávateľ si zabezpečil financovanie plnenia predmetu tejto zmluvy. Dodatkom k zmluve sa táto podmienka zruší.



Náklady na dokončenie prvej etapy obchvatovej komunikácie sú v zmysle zmluvy o dielo 23.000.430,55 eura. Predmetom zákazky je výstavba ďalšej časti obchvatu v trase budúcej cesty I/64 po okraji miest Prievidza a Bojnice. Jej výstavbou vznikne základný komunikačný systém obchvatu I/64 miest Prievidza a Bojnice s konečným cieľom vylúčenia ťažkej tranzitnej dopravy z centra miest. Trasa vedie juhozápadným okrajom v extraviláne a intraviláne mesta. Celková dĺžka predstavuje 2755 metrov. Súčasťou obchvatu budú tri mosty, tri križovatky, z toho jedna mimoúrovňová, ako i štyri protihlukové steny.



Dodávateľ by mal výstavbu zrealizovať do 976 dní od začatia prác. Vykonávanie prác bude povinný zabezpečovať sedem dní v týždni, a to vrátane víkendov a štátnych sviatkov.



Prvý úsek stavby začala SSC - Investičná výstavba a správa ciest Žilina stavať v roku 2008. Zrealizovaný je však zatiaľ len od priemyselného parku v Prievidzi po kruhový objazd pri Bojniciach.