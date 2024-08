Chcú zaviesť nové podmienky pre funkciu riaditeľa inšpektorátu práce

Bratislava 13. augusta (TASR) - Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR plánuje zaviesť nové podmienky na výkon funkcie riaditeľa inšpektorátu práce. Na túto pozíciu sa bude po novom vyžadovať najmenej päťročná prax. Vyplýva to z návrhu novely zákona o inšpekcii práce, nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní z dielne ministra práce, sociálnych vecí a rodiny Erika Tomáša (Hlas-SD), ktorý v pondelok prerokuje Hospodárska a sociálna rada (HSR) SR.



"Zámerom návrhu zákona je znovuzavedenie podmienky päťročnej odbornej praxe inšpektora práce na výkon funkcie riaditeľa inšpektorátu práce, pričom cieľom tejto zmeny je práve zdôraznenie atribútu odbornosti týchto vedúcich zamestnancov inšpektorátov práce," uviedlo MPSVR v dôvodovej správe.



Spresnilo, že cieľom návrhu je zefektívnenie organizácie a riadenia inšpekcie práce. Zmeniť by sa mali podľa rezortu práce aj podmienky na vymenovanie do funkcie generálneho riaditeľa Národného inšpektorátu práce, od ktorého sa bude vyžadovať vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a rovnako tiež najmenej päťročná prax.



MPSVR v dôvodovej správe navrhuje tiež upraviť vzor logotypu preukazu inšpektora práce, ktorý by sa mal zjednotiť s logotypom používaným na dokumentoch v rámci inšpekcie práce.



Ďalšie zmeny sa týkajú dlhšej lehoty na vykonanie inšpekcie práce zo súčasných 60 dní na 90. "Zároveň bude môcť Národný inšpektorát práce na žiadosť inšpektorátu práce lehotu na vykonanie inšpekcie práce v prípade zložitejších inšpekcií aj opakovane predĺžiť," uzavrel rezort práce.



Návrh zákona by mal nadobudnúť účinnosť 1. decembra 2024.