Chcú zmeniť maximálnu zohľadňovanú sumu z ceny pomôcok pre ŤZP ľudí

Bratislava 19. mája (TASR) - Upraviť by sa mohla maximálne zohľadňovaná suma z ceny pomôcok pre ťažko zdravotne postihnutých ľudí (ŤZP) tak, aby vyhovovala potrebám týchto osôb na kompenzáciu sociálnych dôsledkov zdravotného postihnutia. Vyplýva to z predbežnej informácie k návrhu novely zákona o zozname pomôcok a maximálne zohľadňovaných sumách z ceny pomôcok, ktorú Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR zverejnilo na legislatívno-právnom portáli Slov-lex.



„Vzhľadom na technický vývoj v oblasti pomôcok a v záujme zohľadnenia aktuálnych cien na trhu vzniká potreba upraviť maximálne zohľadňované sumy z cien pomôcok, a to pes so špeciálnym výcvikom, slepecké hodinky hmatové, slepecké hodinky s hlasovým výstupom, kalkulačka s hlasovým výstupom, mobilný telefón s operačným systémom umožňujúcim použitie špeciálneho programu, písací stroj na Braillovo písmo a povelový vysielač,“ uviedlo MPSVR v predbežnej informácii.



Rezort práce chce určiť zoznam pomôcok a maximálne zohľadňované sumy z ceny pomôcok aj v nadväznosti na zákon o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia, a to na účely poskytovania tohto príspevku na kúpu pomôcky.