Chcú zrekonštruovať polikliniku v Turčianskych Tepliciach

Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Anna Staníková

Súčasťou prác bude okrem stavebných úprav i debarierizácia objektu a zníženie jeho energetickej náročnosti.

Autor TASR
Turčianske Teplice 23. septembra (TASR) - Žilinský samosprávny kraj (ŽSK) plánuje zabezpečiť komplexnú rekonštrukciu polikliniky v Turčianskych Tepliciach. Súčasťou prác bude okrem stavebných úprav i debarierizácia objektu a zníženie jeho energetickej náročnosti. Náklady kraj odhadol na viac ako 1,5 milióna eur.

Budova polikliniky sa skladá z dvoch stavieb, ktoré sú navzájom prepojené na úrovni prvého nadzemného podlažia, pripomenula krajská samospráva v oznámení vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie. Rekonštrukciou prejdú obe časti polikliniky, vrátane jej vnútorných priestorov.

Náklady na zabezpečenie prác ŽSK odhadol na 1.544.601,71 eura bez dane z pridanej hodnoty, ako kritérium pre výber víťaza verejnej súťaže určil najnižšiu ponúknutú sumu.

Investíciu chce kraj financovať z fondov Európskej únie. Ide o výzvu, ktorá je zameraná na doplnenie siete centier integrovanej zdravotnej starostlivosti za účelom transformácie poskytovania ambulantnej zdravotnej starostlivosti na komunitnej úrovni v rámci integrovaných územných investícií.
