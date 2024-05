Chemes podal návrh na konkurz,mesto a štát riešia teplo pre obyvateľov

Humenné 22. mája (TASR) - Spoločnosť Chemes, ktorá je vlastníkom priemyselného parku a výrobcom tepla v Humennom, podala návrh na konkurz. Tento krok odôvodňuje výpadkom tržieb spôsobeným prebiehajúcim sporom so spoločnosťou Východoslovenská energetika (VSE). Ako pre TASR uviedol primátor Humenného Miloš Meričko, mesto skutočnosť, že výrobca tepla v Humennom podal na seba konkurz, rešpektuje. Išlo podľa neho o dlhodobo neudržateľný problém.



Vedenie mesta je v kontakte s Ministerstvom hospodárstva SR, Úradom pre reguláciu sieťových odvetví a štátnym MH Teplárenským holdingom. "Osobne by som privítal, ak by bol novým výrobcom tepla štátny MH Teplárenský holding. Verím, že sa súčasná situácia čo najskôr upokojí," povedal Meričko s tým, že aktuálne je už schválená legislatíva, ktorá umožní novému dodávateľovi prevádzkovať zariadenie Chemesu a vyrábať teplo pre obyvateľov mesta a firmy v rámci priemyselného parku.



Chemes vo svojom stanovisku zdôrazňuje, že podanie návrhu na konkurz automaticky neznamená, že bude okamžite ukončená činnosť spoločnosti a dôjde k prerušeniu dodávok tepla či energií. Momentálne podľa neho prebiehajú intenzívne snahy, aby nedošlo ku krízovému scenáru ani k ohrozeniu vyše 100 pracovných miest v spoločnosti Chemes a zhruba 1500 pracovných miest vo firmách, ktoré pôsobia v Priemyselnom parku Chemes.



"Robíme všetko pre to, aby tieto pracovné miesta ostali zachované. Je to dôležité aj preto, lebo ide o vysokošpecializované pracovné sily, ktoré majú skúsenosti s prevádzkovaním výroby tepla a médií v špecifickom prostredí priemyselného parku. Každému, kto chce zachovať výrobu tepla a médií v Humennom, by malo záležať na udržaní týchto pracovných miest," uviedlo predstavenstvo spoločnosti Chemes.



Ján Kučeravý, konateľ Nexis Fibers v humenskom priemyselnom parku, pre TASR potvrdil, že pripravujú opatrenia na elimináciu rizík vyplývajúcich z danej situácie. "Buď nám bude dodávať energie Chemes v riadenom konkurze, alebo plynule prejdeme k novému dodávateľovi, ktorý nám bude po dohode s Chemesom a so štátnymi orgánmi dodávať energie, alebo nám energie nedodá nikto a my budeme nútení odstaviť prevádzku," uviedol s tým, že napriek opatreniam existuje riziko pre ďalšie fungovanie spoločnosti. Očakáva však, že sa riešenie rýchlo nájde. Spoločnosť Nexis Fibers zamestnáva 320 ľudí a na jej prevádzku sú naviazané ďalšie stovky zamestnancov u dodávateľov.



Chemes a VSE majú spor týkajúci sa dlžnej sumy 19 miliónov eur. Chemes odmieta uhradiť náklady na plyn a elektrinu spotrebované v posledných štyroch mesiacoch roku 2022 tvrdiac, že ceny stanovené na burze sú neopodstatnené. VSE kontruje, že Chemes nezaplatil za energie napriek plneniu všetkých zmluvných záväzkov. VSE upozorňuje, že argumenty Chemesu boli súdom označené za neopodstatnené.



Chemes predáva energie aj mestskej spoločnosti Humenská energetická spoločnosť, ktorá zásobuje teplom domácnosti v Humennom, čím je vytvorená závislosť od Chemesu ako jediného výrobcu tepla v meste.