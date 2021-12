Karlubík:Chémia potrebuje na plnenie zelenej dohody plán transformácie

Bratislava 6. decembra (TASR) - Chemický priemysel potrebuje na splnenie výziev Európskej zelenej dohody (GreenDeal) spoľahlivý plán transformácie. Informoval o tom Roman Karlubík, prezident Zväzu chemického a farmaceutického priemyslu (ZCHFP) SR.



"Očakáva sa, že najvýraznejšie budú ovplyvnení predovšetkým výrobcovia plastov, lepidiel a tmelov, náterových látok a farieb, pracích a čistiacich prostriedkov a kozmetiky. V slovenských podmienkach to znamená, že budú zasiahnutí hlavne subdodávatelia automobilového priemyslu. Chemický sektor v SR by preto musel nahradiť veľké množstvo chemických látok, ktoré by spadli do navrhovaných nových kategórií nebezpečnosti, menej nebezpečnými a dostupnými alternatívami," upozornil.



Slovensko podľa neho potrebuje plán a harmonogram postupu. "Navrhovaný plán transformácie chemického priemyslu by mal predovšetkým čo najskôr jasne definovať rozsah zmienených látok, ktoré majú byť nahradené. Predovšetkým však odpovedať na otázku, na základe akých kritérií tak, aby sa novovyvíjané látky mohli týmto kritériám vyhnúť. Tiež by mal zahŕňať reálny časový harmonogram a opatrenia, ktoré umožnia odvetviu vyvinúť substitúcie, odskúšať ich účinnosť a bezpečnosť u zákazníkov, vypracovať ich technológie výroby a zrealizovať investície, čo je v tak krátkom čase necelých 20 rokov takmer nereálne," povedal Karlubík.



Dodal, že plán by mal podľa neho stavať na osvedčených a zaužívaných prístupoch, ako je napríklad hodnotenie rizík podľa nariadenia Reach. Plán transformácie by sa rovnako mal zaoberať aj ďalšími troma hľadiskami transformácie, ktorými musí chemický priemysel prejsť – klimatickou neutralitou, digitalizáciou a prechodom na obehovú ekonomiku.



"Slovenský chemický priemysel má silné zastúpenie formulátorov - výrobcov farieb, náterov, čistiacich prostriedkov, kozmetiky, subdodávateľov automobilového priemyslu, plastov a agrochemikálií. Tieto sektory budú významne zasiahnuté. Preto každý výrobca bude musieť svoje zmesi preformulovať, nahradiť potenciálne nebezpečné chemické látky, ktoré spadnú do navrhnutých nových kategórií nebezpečnosti, menej nebezpečnými alternatívami, pokiaľ budú dostupné. Silný dosah bude na celý odberateľsko-dodávateľský reťazec, lebo každý priemyselný sektor používa chemické látky a zmesi vo svojich výrobných procesoch," dodala Silvia Surová, generálna sekretárka ZCHFP SR.