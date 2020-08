Chemické látky v plastových a iných predmetoch môžu ohrozovať zdravie

Bratislava 5. augusta (TASR) – Negatívny vplyv na zdravie môžu mať aj chemické zlúčeniny ftaláty, ktoré sa vyskytujú vo výrobkoch každodennej spotreby. Ľudia ich môžu prijímať potravou, dýchaním alebo vstrebávaním cez pokožku. Upozorňuje na to Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR.



Spresnil, že ftaláty sa môžu nachádzať na PVC podlahách, obkladoch, tapetách a iných povrchových náteroch, tiež na predmetoch ako sú detské hračky, puzdrá na mobily, ochranné fólie, elektronika, osviežovače vzduchu, plastelíny, lepidlá a sviečky. Obsahovať ftaláty môžu PET fľaše, plastové obaly potravín či mäkké kapsuly a tiež kozmetické produkty ako prípravky na vlasy a laky na nechty. „Z oblečenia sa môžu ftaláty nachádzať v pršiplášťoch a topánkach, najmä gumových,“ varujú pracovníci ÚVZ SR.



Ftaláty ovplyvňujú metabolizmus a môžu byť príčinou obezity. Tiež môžu mať vplyv na vývoj nervovej sústavy a zapríčiniť poruchy pozornosti, hyperaktivitu, autizmus a poruchy učenia. Môžu narušiť fungovanie hormónov a ovplyvniť sexuálny vývoj, zvýšiť riziko neplodnosti mužov aj žien a rovnako prejsť cez placentu a poškodiť plod.



Odborníci odporúčajú nahradiť aspoň niektoré plastové výrobky výrobkami z dreva, skla alebo kovu a kupovať výrobky so označením, že neobsahujú PVC a ftaláty. Vhodné je tiež kupovať neparfumovanú kozmetiku. „Povrchy čistite pravidelne vlhkou utierkou a často, najmä pred konzumáciou jedla, si umývajte ruky,“ upozorňujú odborníci. Jedlo by sa nemalo zohrievať v plastových boxoch a dôležité je aj všímať si označenie plastov na etiketách.