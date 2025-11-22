< sekcia Ekonomika
Chemickému a keramického priemyslu v Česku hrozí kolaps
V Európe je podľa neho v priamom ohrození 350 podnikov s 200.000 zamestnancami.
Autor TASR
Praha 22. novembra (TASR) - Chemický a keramický priemysel v Česku tlačia k zemi extrémne drahé energie. V ich dôsledku je podľa predstaviteľov firiem v tomto sektore na obzore prepúšťanie a zatváranie prevádzok. Informoval o tom portál novinky.cz, ktorý sa odvolal na výsledky štúdie poradenskej spoločnosti EGU. Podľa tej sú ceny energií pre firmy v Česku jedny z najvyšších v Európe.
„Cena elektriny pre veľkých spotrebiteľov v Česku je o 8 % vyššia než v Nemecku a dokonca viac než dvojnásobná v porovnaní s Francúzskom,“ povedal riaditeľ stratégie EGU Michal Macenauer.
Pritom aj v iných európskych krajinách produkcia podľa prezidenta českého Zväzu chemického priemyslu Daniela Tamchynu upadá. „Už sa nevratne uzatvorili výroby s kapacitou 11 miliónov ton ročne. Prevádzky končia vo firmách ako DOW alebo BASF,“ povedal.
V Európe je podľa neho v priamom ohrození 350 podnikov s 200.000 zamestnancami. Výrobné kapacity sú momentálne využité iba na 70 % a stále viac produkcie sa do Európy dováža. Tým sa podľa Tamchynu uzatvára bludný kruh, pretože dovoz vôbec neprispieva k cieľu znižovať emisie CO2. A ten je jedným z hlavných dôvodov, prečo sú energie v EÚ drahé.
V tejto súvislosti konateľ firmy Lasselsberger, vyrábajúcej keramické obklady a dlažby, Roman Blažíček oznámil, že firma v dôsledku vysokých nákladov uzatvorí v decembri prevádzku v Podbořanoch pri Žatci. O prácu príde približne 75 zamestnancov.
Tamchyna dodal, že v chemickom priemysle sa ceny energií na celkových nákladoch podieľajú zhruba 30 % až 40 %. V keramike je to podľa Blažíčka zhruba 30 %. Upozornil, že toto odvetvie bojuje s problémami už roky. „Od roku 2021 klesla v Česku aj Európe výroba keramických obkladov a dlaždičiek o 30 %. V Česku sa zamestnanosť v odbore znížila o 15 %,“ povedal Blažíček.
Na druhej strane rastú dovozy z Vietnamu, Indie alebo Brazílie. „Ide pritom o menej kvalitný tovar s násobne vyššou uhlíkovou stopou,“ konštatoval.
Analytik Macenauer pripomenul, že ďalšia rana pre český priemysel príde v ďalšom roku z Nemecka, ktoré podnikom masívne zlacní elektrinu. „Berlín chce dotovať cenu silovej elektriny, ktorá by tak bola oproti Česku polovičná. Okrem toho prevezme časť platieb za distribúciu, ktoré klesnú o 57 %, a zníži daň z elektriny na minimum. To povedie k poklesu cien elektriny o 35 % až 40 % a v Česku bude cena dvojnásobná,“ uviedol.
Podpredseda ANO a pravdepodobný budúci minister priemyslu a obchodu Karel Havlíček už sľúbil, že nová vláda chce s cenami energií pomôcť. Ako prvý krok chce firmám a domácnostiam ušetriť platby za obnoviteľné zdroje. Mal by ich prevziať štát, čo však štátnu pokladnicu vyjde na 17 miliárd Kč (701,46 milióna eur) ročne. Havlíček však verí, že to prinesie benefity. „Čo je platné, ak ušetrím 17 miliárd v rozpočte, bude to však mať nedozerné hospodárske následky?“ reagoval.
Zároveň chce znížiť regulovanú časť ceny elektriny, ktorá sa na celkových platbách podľa jeho slov podieľa viac než 50 %. Toto by mali pokryť európske peniaze.
(1 EUR = 24,235 CZK)
„Cena elektriny pre veľkých spotrebiteľov v Česku je o 8 % vyššia než v Nemecku a dokonca viac než dvojnásobná v porovnaní s Francúzskom,“ povedal riaditeľ stratégie EGU Michal Macenauer.
Pritom aj v iných európskych krajinách produkcia podľa prezidenta českého Zväzu chemického priemyslu Daniela Tamchynu upadá. „Už sa nevratne uzatvorili výroby s kapacitou 11 miliónov ton ročne. Prevádzky končia vo firmách ako DOW alebo BASF,“ povedal.
V Európe je podľa neho v priamom ohrození 350 podnikov s 200.000 zamestnancami. Výrobné kapacity sú momentálne využité iba na 70 % a stále viac produkcie sa do Európy dováža. Tým sa podľa Tamchynu uzatvára bludný kruh, pretože dovoz vôbec neprispieva k cieľu znižovať emisie CO2. A ten je jedným z hlavných dôvodov, prečo sú energie v EÚ drahé.
V tejto súvislosti konateľ firmy Lasselsberger, vyrábajúcej keramické obklady a dlažby, Roman Blažíček oznámil, že firma v dôsledku vysokých nákladov uzatvorí v decembri prevádzku v Podbořanoch pri Žatci. O prácu príde približne 75 zamestnancov.
Tamchyna dodal, že v chemickom priemysle sa ceny energií na celkových nákladoch podieľajú zhruba 30 % až 40 %. V keramike je to podľa Blažíčka zhruba 30 %. Upozornil, že toto odvetvie bojuje s problémami už roky. „Od roku 2021 klesla v Česku aj Európe výroba keramických obkladov a dlaždičiek o 30 %. V Česku sa zamestnanosť v odbore znížila o 15 %,“ povedal Blažíček.
Na druhej strane rastú dovozy z Vietnamu, Indie alebo Brazílie. „Ide pritom o menej kvalitný tovar s násobne vyššou uhlíkovou stopou,“ konštatoval.
Analytik Macenauer pripomenul, že ďalšia rana pre český priemysel príde v ďalšom roku z Nemecka, ktoré podnikom masívne zlacní elektrinu. „Berlín chce dotovať cenu silovej elektriny, ktorá by tak bola oproti Česku polovičná. Okrem toho prevezme časť platieb za distribúciu, ktoré klesnú o 57 %, a zníži daň z elektriny na minimum. To povedie k poklesu cien elektriny o 35 % až 40 % a v Česku bude cena dvojnásobná,“ uviedol.
Podpredseda ANO a pravdepodobný budúci minister priemyslu a obchodu Karel Havlíček už sľúbil, že nová vláda chce s cenami energií pomôcť. Ako prvý krok chce firmám a domácnostiam ušetriť platby za obnoviteľné zdroje. Mal by ich prevziať štát, čo však štátnu pokladnicu vyjde na 17 miliárd Kč (701,46 milióna eur) ročne. Havlíček však verí, že to prinesie benefity. „Čo je platné, ak ušetrím 17 miliárd v rozpočte, bude to však mať nedozerné hospodárske následky?“ reagoval.
Zároveň chce znížiť regulovanú časť ceny elektriny, ktorá sa na celkových platbách podľa jeho slov podieľa viac než 50 %. Toto by mali pokryť európske peniaze.
(1 EUR = 24,235 CZK)